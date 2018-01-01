Симфонічний концерт у Швеції завершився мордобоєм





Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Іван Яковина, - передає



«Діло було так. Оркестр з німецького міста Лейпциг грав П'яту симфонію Малера. У неї складна структура, деталі ні до чого, але там є одна вельми відома частина – неймовірно красиве адажіетто. Неголосна, місячна, б сказав, струмлива смичкова музика. Її слухати треба з закритими очима, насолоджуючись кожною нотою», – розповів журналіст.



За його словами, ось на цьому самому моменті одній глядачці раптово захотілося пожувати жуйку. Вона почала шарудіти в своїй сумочці в пошуках упаковки. Дістала і почала її розгортати. У напівтемряві у неї не дуже виходило, тому процес затягнувся. У хороших концертних залах (а в Мальме він хороший) – прекрасна акустика. Тому звук пошуків і розпакування жуйки чітко чув увесь зал.



«Всі враження від адажіетто Малера було повністю зіпсовано. Інтелігентний любитель музики в окулярах, який сидів поруч з цією дамою, не витримав акустичної тортури. Він вирвав з її рук сумку і кинув на підлогу. Жінка скам'яніла від такого нахабства і просиділа залишок концерту без руху. Але як тільки концерт закінчився, вона з розмаху вдарила своєму кривднику в ніс з такою силою, що його окуляри злетіли. Інтелігент в секунду перетворився на дикуна і ударом у відповідь відправив даму в нокдаун», – зазначив Яковина.



Він додав, що на цьому етапі до з'ясування відносин підключився літній супутник шанувальниці жувальної гумки. Він вчепився в інтелігента і почав його бити. Той відповів симетрично. Концертний зал Мальме перетворився в октагон боїв без правил. Хто кого побив, не повідомляється. На щастя, сусіди цих любителів музики швидко розняли забіяк, але неприємний осад залишився.



«Мораль цієї історії досить сумна: якщо цінителі адажіетто з П'ятої симфонії Малера в шведському Мальме починають з'ясовувати стосунки за допомогою кулаків, то щось в нашому світі не так пішло. Десь стався збій в системі. І якщо це так, то від політиків наших нічого хорошого очікувати точно не доводиться. Вони-то вже зовсім божевільні. І що стосується класичної музики. Ходіть на концерти. Незважаючи на прикрий інцидент в Мальме, ця музика облагороджує, змушує душу працювати. Але, будь ласка, заради всього святого, утримайтеся від їжі, жуйок і напоїв. Хоча б під час адажіетто!» – наголосив Яковина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Симфонічний концерт в шведському місті Мальме закінчився мордобоєм.Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст, - передає 24 канал «Діло було так. Оркестр з німецького міста Лейпциг грав П'яту симфонію Малера. У неї складна структура, деталі ні до чого, але там є одна вельми відома частина – неймовірно красиве адажіетто. Неголосна, місячна, б сказав, струмлива смичкова музика. Її слухати треба з закритими очима, насолоджуючись кожною нотою», – розповів журналіст.За його словами, ось на цьому самому моменті одній глядачці раптово захотілося пожувати жуйку. Вона почала шарудіти в своїй сумочці в пошуках упаковки. Дістала і почала її розгортати. У напівтемряві у неї не дуже виходило, тому процес затягнувся. У хороших концертних залах (а в Мальме він хороший) – прекрасна акустика. Тому звук пошуків і розпакування жуйки чітко чув увесь зал.«Всі враження від адажіетто Малера було повністю зіпсовано. Інтелігентний любитель музики в окулярах, який сидів поруч з цією дамою, не витримав акустичної тортури. Він вирвав з її рук сумку і кинув на підлогу. Жінка скам'яніла від такого нахабства і просиділа залишок концерту без руху. Але як тільки концерт закінчився, вона з розмаху вдарила своєму кривднику в ніс з такою силою, що його окуляри злетіли. Інтелігент в секунду перетворився на дикуна і ударом у відповідь відправив даму в нокдаун», – зазначив Яковина.Він додав, що на цьому етапі до з'ясування відносин підключився літній супутник шанувальниці жувальної гумки. Він вчепився в інтелігента і почав його бити. Той відповів симетрично. Концертний зал Мальме перетворився в октагон боїв без правил. Хто кого побив, не повідомляється. На щастя, сусіди цих любителів музики швидко розняли забіяк, але неприємний осад залишився.«Мораль цієї історії досить сумна: якщо цінителі адажіетто з П'ятої симфонії Малера в шведському Мальме починають з'ясовувати стосунки за допомогою кулаків, то щось в нашому світі не так пішло. Десь стався збій в системі. І якщо це так, то від політиків наших нічого хорошого очікувати точно не доводиться. Вони-то вже зовсім божевільні. І що стосується класичної музики. Ходіть на концерти. Незважаючи на прикрий інцидент в Мальме, ця музика облагороджує, змушує душу працювати. Але, будь ласка, заради всього святого, утримайтеся від їжі, жуйок і напоїв. Хоча б під час адажіетто!» – наголосив Яковина.

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