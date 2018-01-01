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У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО

У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО
У селі Сирники зіткнулися Chevrolet та ВАЗ 2101.

Про це пишуть Волинські Новини.

Як зазначають очевидці, аварія сталася 29 жовтня близько 07:30.

У результаті Chevrolet злетів у кювет, а ВАЗ ще й перекинувся на дах, його водій опинився у лікарні.

Обставити ДТП встановлюються.
У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО
У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО
У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО
У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО
У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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