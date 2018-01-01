У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це пишуть



Як зазначають очевидці, аварія сталася 29 жовтня близько 07:30.



У результаті Chevrolet злетів у кювет, а ВАЗ ще й перекинувся на дах, його водій опинився у лікарні.



Обставити ДТП встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сирники зіткнулися Chevrolet та ВАЗ 2101.Про це пишуть Волинські Новини Як зазначають очевидці, аварія сталася 29 жовтня близько 07:30.У результаті Chevrolet злетів у кювет, а ВАЗ ще й перекинувся на дах, його водій опинився у лікарні.Обставити ДТП встановлюються.

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