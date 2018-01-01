У селі поблизу Луцька зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:37
У селі Сирники зіткнулися Chevrolet та ВАЗ 2101.
Про це пишуть Волинські Новини.
Як зазначають очевидці, аварія сталася 29 жовтня близько 07:30.
У результаті Chevrolet злетів у кювет, а ВАЗ ще й перекинувся на дах, його водій опинився у лікарні.
Обставити ДТП встановлюються.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Як зазначають очевидці, аварія сталася 29 жовтня близько 07:30.
У результаті Chevrolet злетів у кювет, а ВАЗ ще й перекинувся на дах, його водій опинився у лікарні.
Обставити ДТП встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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