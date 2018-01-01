Медики розповіли про стан жінки, яку збили у Луцьку
Сьогодні, 12:32
У Луцьку на вулиці Львівській збили жінку, яка перебігала через дорогу.
Про її стан у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, ДТП сталася зранку 1 листопада.
За його словами, у жінки – черепно-мозкова травма.
«Госпіталізована вона в відділення соматичне, не в реанімаційне, не в палату інтенсивної терапії», – розповів медик.
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Про її стан у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, ДТП сталася зранку 1 листопада.
За його словами, у жінки – черепно-мозкова травма.
«Госпіталізована вона в відділення соматичне, не в реанімаційне, не в палату інтенсивної терапії», – розповів медик.
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