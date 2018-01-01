Медики розповіли про стан жінки, яку збили у Луцьку





Про її стан у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Нагадаємо, ДТП сталася зранку 1 листопада.



За його словами, у жінки – черепно-мозкова травма.



«Госпіталізована вона в відділення соматичне, не в реанімаційне, не в палату інтенсивної терапії», – розповів медик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській збили жінку, яка перебігала через дорогу.Про її стан у коментарірозповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарніНагадаємо,За його словами, у жінки – черепно-мозкова травма.«Госпіталізована вона в відділення соматичне, не в реанімаційне, не в палату інтенсивної терапії», – розповів медик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію