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Медики розповіли про стан жінки, яку збили у Луцьку

Медики розповіли про стан жінки, яку збили у Луцьку
У Луцьку на вулиці Львівській збили жінку, яка перебігала через дорогу.

Про її стан у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, ДТП сталася зранку 1 листопада.

За його словами, у жінки – черепно-мозкова травма.

«Госпіталізована вона в відділення соматичне, не в реанімаційне, не в палату інтенсивної терапії», – розповів медик.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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