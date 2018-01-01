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Автошахраї на Волині вигадали нову схему. ВІДЕО

Автошахраї на Волині вигадали нову схему. ВІДЕО
На Волині перевізники, які доправляють до України автомобілі на іноземній реєстрації, влаштували шахрайську схему.

Про це повідомляє ТСН.

За кілька сотень гривень у місцевих жителів беруть копії їхніх документів. А потім з'ясовується, що саме на них записані автівки на євробляхах.

Про аферу люди дізнаються, лише коли отримують штраф у вісім з половиною тисяч гривень.

Подробиці оборудок – у відео.



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Теги: шахраї, Волинь
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