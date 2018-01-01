Автошахраї на Волині вигадали нову схему. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
На Волині перевізники, які доправляють до України автомобілі на іноземній реєстрації, влаштували шахрайську схему.
Про це повідомляє ТСН.
За кілька сотень гривень у місцевих жителів беруть копії їхніх документів. А потім з'ясовується, що саме на них записані автівки на євробляхах.
Про аферу люди дізнаються, лише коли отримують штраф у вісім з половиною тисяч гривень.
Подробиці оборудок – у відео.
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Про це повідомляє ТСН.
За кілька сотень гривень у місцевих жителів беруть копії їхніх документів. А потім з'ясовується, що саме на них записані автівки на євробляхах.
Про аферу люди дізнаються, лише коли отримують штраф у вісім з половиною тисяч гривень.
Подробиці оборудок – у відео.
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