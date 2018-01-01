Автошахраї на Волині вигадали нову схему. ВІДЕО





Про це повідомляє



За кілька сотень гривень у місцевих жителів беруть копії їхніх документів. А потім з'ясовується, що саме на них записані автівки на євробляхах.



Про аферу люди дізнаються, лише коли отримують штраф у вісім з половиною тисяч гривень.



Подробиці оборудок – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині перевізники, які доправляють до України автомобілі на іноземній реєстрації, влаштували шахрайську схему.Про це повідомляє ТСН За кілька сотень гривень у місцевих жителів беруть копії їхніх документів. А потім з'ясовується, що саме на них записані автівки на євробляхах.Про аферу люди дізнаються, лише коли отримують штраф у вісім з половиною тисяч гривень.Подробиці оборудок – у відео.

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