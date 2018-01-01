Бібліотеку на Волині переобладнають на інклюзивно-освітній центр
Сьогодні, 06:09
Триває ремонт у приміщенні колишньої дитячої бібліотеки в Іваничах, де в майбутньому функціонуватиме центр для діток з особливими освітніми потребами.
Про це пише Буг.
Як розповів директор «Інклюзивно-ресурсного центру» Іваничівської районної ради Волинської області Григорій Диконюк, понад 40 дітей у районі потребують установи, де буде враховано потреби учнів з обмеженими фізичними можливостями.
Планується співпраця із ОТГ Іваничівського району району для надання послуг діткам, що проживають на території сусідніх громад.
«У нас вже завезені меблі, ремонтні роботи підходять до завершення. Наша робота полягатиме не тільки в наданні послуг дітям. Як фахівці ми маємо право надавати консультації і батькам, і вчителям, які займаються з ними», – зауважив керівник установи.
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Про це пише Буг.
Як розповів директор «Інклюзивно-ресурсного центру» Іваничівської районної ради Волинської області Григорій Диконюк, понад 40 дітей у районі потребують установи, де буде враховано потреби учнів з обмеженими фізичними можливостями.
Планується співпраця із ОТГ Іваничівського району району для надання послуг діткам, що проживають на території сусідніх громад.
«У нас вже завезені меблі, ремонтні роботи підходять до завершення. Наша робота полягатиме не тільки в наданні послуг дітям. Як фахівці ми маємо право надавати консультації і батькам, і вчителям, які займаються з ними», – зауважив керівник установи.
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