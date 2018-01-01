На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр
Сьогодні, 01:37
У волинському містечку Любешів відкрили комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр».
Про це пише Район. Любешів.
Урочисте відкриття нового навчального закладу в Любешові відбулося 1 листопада. Працюватиме він на першому поверсі гуртожитку місцевого НВК.
На подію завітав голова Волинської ОДА Олександр Савченко. Він разом із учнем закладу перерізав традиційну червону стрічку.
Освятив приміщення декан Любешівського деканату УПЦ КП отець Юрій Устимчук.
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Про це пише Район. Любешів.
Урочисте відкриття нового навчального закладу в Любешові відбулося 1 листопада. Працюватиме він на першому поверсі гуртожитку місцевого НВК.
На подію завітав голова Волинської ОДА Олександр Савченко. Він разом із учнем закладу перерізав традиційну червону стрічку.
Освятив приміщення декан Любешівського деканату УПЦ КП отець Юрій Устимчук.
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