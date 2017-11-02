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На Волині археологічна експедиція досліджувала стародавнє місто

На Волині археологічна експедиція досліджувала стародавнє місто
Любомльським краєзнавчим музеєм 31-го жовтня була організована експедиція на територію літописного м. Угровськ.

Про це на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у Facebook написав Юрій Фініковський, - пише Кордон.

Під час експедиції виявлені окремі поверхневі археологічні знахідки ХІІ-ХІІІ ст., здійснено обстеження території.

Загалом, ця пам’ятка археології потребує подальшого дослідження та також взяття її під охорону держави.

На Волині археологічна експедиція досліджувала стародавнє місто
На Волині археологічна експедиція досліджувала стародавнє місто

Довідково:

Першу літописну згадку про місто Угровськ знаходимо в Галицько-Волинському літописі під 1207 роком. У літописі воно подається ще як Угровеськ, Угрузьк. На той час місто було в складі Галицько-Волинського князівства і належало до Володимирської землі. Науковці вважають, що в першій чверті ХІІІ ст. Угровськ вже був столицею Забузької волості і відігравав значну роль у цьому регіоні.

Останній раз Угровськ згадується в Галицько-Волинському літописі в 1267 році. Тоді Великий Литовський князь Войшелк, прийнявши монарший чин, пішов в Угровецький монастир, де залишився жити, говорячи: “Тут осе близько коло мене син мій Шварно і другий – господин мій, отець, князь Василько. І тими обома буду втішатися”. В 1268 році, невдоволені розподілом Литовської землі Войшелком, князі Лев і Василько запросили його в м. Володимир на переговори, де Лев підступно вбив Войшелка. На цьому закінчуються літописні згадки про Угровськ.

Можемо припустити, що Угровськ був повністю знищений пізнішими набігами татаро-монголів у кінці ХІІІ на початку ХІV ст.. і перестав існувати. Це підтверджують і археологічні розкопки, що виявляли сліди великого бою і спалення міста. Холмські єпископи ще до 1416 року носили назву Угровецьких. Кругом колишнього міста, по обох берегах Бугу виникли поселення, які стали називатися Ухрузьк, Воля Ухрузька, Вулька Угрузька.

В ХІХ на початку ХХ ст., коли стали доступні літописні дані в істориків знову виникнув інтерес до локалізації міста Угровська. Його завжди позначали на картах по ліву сторону Бугу на польському боці. Свої припущення, що місто знаходилось на правому березі річки висловлювали єпископ Модест, археологи О.Цинкаловський, С.Панишко. В 1995 році, після вивчення назв урочищ, було зафіксоване городище і територія міста, а також фундамент сторожової вежі.

В 1996, 1997 і 1999 роках Любомльський краєзнавчий музей організував під керівництвом археолога з Волинського краєзнавчого музею Мазурика Ю.В. на місці поселення археологічні розкопки. Археологічна експедиція локалізувала територію міста.

Проведені розкопки на городищі і на фундаментах оборонної вежі дали багатий археологічний матеріал ХІІ-ХІІІ ст.. Також виявлена кераміка більш давнього часу. Матеріали археологічних розкопок зберігаються в Любомльському краєзнавчому музеї. Територія колишнього Угровська потребує більш детального археологічного вивчення.

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Теги: археологи, експедиція
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