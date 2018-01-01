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На городі волинянина «виріс» гарбузовий пан. ФОТОФАКТ

На городі волинянина «виріс» гарбузовий пан. ФОТОФАКТ
На своєму городі біля дому Леонтій Совальський із села Раків Ліс, що на Волині, поставив незвичайного “гарбузового пана”.

Тепер чи не кожен, хто проїжджає чи проходить повз садибу чоловіка, зупиняється, аби помилуватися казковим персонажем, якого “оживили” вмілі руки, фантазія і натхнення креативного господаря, - пише газета Полісся.

"А оскільки живемо в добу активного розвитку соціальних мереж, то про цю овочеву скульптуру, як зізнався Леонтій Олександрович, знають вже і за кордоном, де мешкають родичі Леонтія Совальського і, само собою, також користуються мережею Інтернет", - йдеться у матеріалі.

До речі, у активі селянина є і власний гарбузовий рекорд. Кілька років тому йому вдалося виростити на власному обійсті справді рекордну кормову диню вагою понад 64 кілограми.

На городі волинянина «виріс» гарбузовий пан. ФОТОФАКТ

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Теги: гарбуз, фото
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