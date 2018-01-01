У Луцьку з'явився новий мурал із зображенням птаха

Андрій Присяжнюк намалював новий мурал із зображенням птаха.



Про це йдеться на його сторінці у Facebook.



У коментарях до допису зазначається, що новий мурал розташований на вулиці Огієнка, у дворі кафе "Loft".



На стіні зображений птах на фоні темного неба та водойми.

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