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У Луцьку з'явився новий мурал із зображенням птаха

У Луцьку з'явився новий мурал із зображенням птаха
Луцький художник Андрій Присяжнюк намалював новий мурал із зображенням птаха.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

У коментарях до допису зазначається, що новий мурал розташований на вулиці Огієнка, у дворі кафе "Loft".

На стіні зображений птах на фоні темного неба та водойми.

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Теги: мурал, птах, Луцьк
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