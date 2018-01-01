Стояли і знімали, - очевидець ДТП біля «Там там» у Луцьку

Ігор Рицко розповів подробиці аварії біля «Там-Таму», яка сталася ввечері 1 листопада.



Про це пише



«Ця ДТП сталась на моїх очах! Я перебував в своєму авто на виїзді з парковки ТМ «Там-Там». В машині постійно працює радіостанція служби таксі «Люкс-таксі». І тут ДТП. Три хлопця з служби охорони, здається, «Явір», прибігли від заправки WOG, а я зупинився на в’їзді на парковку ГП «Там-Таму» і побіг на допомогу постраждалим. Ми розбили спочатку лобове скло в бусі та витягнули водія та дівчину пасажирку. Дівчину поклали на траву. А потім підбігли до «БМВ». Коли приїхала перша швидка, медик (жінка) в окулярах проколола водія «БМВ» знеболюючим, і ми переклали його на пластикові ноші та перенесли до автомобіля швидкої. Водій «БМВ» отримав серйозну травму правої ноги (відкритий перелом), і коли ми його несли на ношах просив, щоб тільки з ним забрали і його сумку з речами та документами. З натовпу підійшло ще декілька чоловіків. Потім приїхали автомобілі НП, друга швидка та автомобіль ДСНС. Ми перенесли дівчину в другу швидку. Водій буса «Мерседеса», перебуваючи в шоці, ходив навколо побитих авто. Ніхто нікого з машин не вирізав, як вигадували деякі «очевидці». А в той час зібралися ротозєі стояли і тільки знімали на свої телефони. А допомогти нікому було. Це, на жаль, така ментальність наших громадян. Хто мене там помітив, я був в червоному спортивному костюмі та білих кросівках», – стверджує він.



Також він зауважив, що від людей з´явилася критика в його бік щодо таких його коментарів.



«Я не прагну розбиратися, хто правий, а хто винний. Це не моя справа. Для цього є відповідні правові структури. І взагалі мені байдуже на те, що говорять за моєю спиною.



Мене дивує інше... Переважна більшість людей тільки вміють язиками теревені розводити та критикувати інших, а в патових ситуаціях відходять в сторону і починають спостерігати, а ще гірше, що з байдужістю знімати на телефон подію. А, можливо, в той момент людина потребує сторонньої допомоги, або, ще гірше, просто помирає в надіях на допомогу. Будьте все ж таки людьми. Ніхто не знає, що буде завтра», – наголосив Ігор Рицко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ветеран АТОрозповів подробиці, яка сталася ввечері 1 листопада.Про це пише Конкурент «Ця ДТП сталась на моїх очах! Я перебував в своєму авто на виїзді з парковки ТМ «Там-Там». В машині постійно працює радіостанція служби таксі «Люкс-таксі». І тут ДТП. Три хлопця з служби охорони, здається, «Явір», прибігли від заправки WOG, а я зупинився на в’їзді на парковку ГП «Там-Таму» і побіг на допомогу постраждалим. Ми розбили спочатку лобове скло в бусі та витягнули водія та дівчину пасажирку. Дівчину поклали на траву. А потім підбігли до «БМВ». Коли приїхала перша швидка, медик (жінка) в окулярах проколола водія «БМВ» знеболюючим, і ми переклали його на пластикові ноші та перенесли до автомобіля швидкої. Водій «БМВ» отримав серйозну травму правої ноги (відкритий перелом), і коли ми його несли на ношах просив, щоб тільки з ним забрали і його сумку з речами та документами. З натовпу підійшло ще декілька чоловіків. Потім приїхали автомобілі НП, друга швидка та автомобіль ДСНС. Ми перенесли дівчину в другу швидку. Водій буса «Мерседеса», перебуваючи в шоці, ходив навколо побитих авто. Ніхто нікого з машин не вирізав, як вигадували деякі «очевидці». А в той час зібралися ротозєі стояли і тільки знімали на свої телефони. А допомогти нікому було. Це, на жаль, така ментальність наших громадян. Хто мене там помітив, я був в червоному спортивному костюмі та білих кросівках», – стверджує він.Також він зауважив, що від людей з´явилася критика в його бік щодо таких його коментарів.«Я не прагну розбиратися, хто правий, а хто винний. Це не моя справа. Для цього є відповідні правові структури. І взагалі мені байдуже на те, що говорять за моєю спиною.Мене дивує інше... Переважна більшість людей тільки вміють язиками теревені розводити та критикувати інших, а в патових ситуаціях відходять в сторону і починають спостерігати, а ще гірше, що з байдужістю знімати на телефон подію. А, можливо, в той момент людина потребує сторонньої допомоги, або, ще гірше, просто помирає в надіях на допомогу. Будьте все ж таки людьми. Ніхто не знає, що буде завтра», – наголосив Ігор Рицко.

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