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На Волині п'яна жінка встромила ножа в живіт співмешканця

На Волині п'яна жінка встромила ножа в живіт співмешканця
29-го жовтня близько 20:00 у Володимирі-Волинському жінка в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту встромила ножа у живіт своєму співмешканцю.

Чоловік був госпіталізований до реанімаційного відділення Володимир-Волинського ТМО. Про це стало відомо з ухвали Володимир-Волинського міського суду від 31-го жовтня, - пише БУГ.

Конфлікт стався у будинку жінки на вулиці М.Черемшини. У ході сварки з чоловіком вона навмисно нанесла йому удар кухонним ножем в живіт.

Згідно з повідомленням лікаря потерпілий отримав проникаюче поранення черевної порожнини з ушкодженням тонкої кишки та брижі.

Під час огляду будинку 29-го жовтня правоохоронці знайшли закривавлений одяг, в який, за зізнанням жінки, був одягнений чоловік, коли вона завдавала йому удар. А також повідомила, що на кухні знаходиться ніж, яким нанесла тілесне ушкодження. Поліція вилучила речі з місця події.

30-го жовтня подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років

Триває слідство.

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Теги: Володимир-Волинський, ніж, поранення, злочин
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