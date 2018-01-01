П'яна аварія на Волині: водій на швидкості протаранив стовп





5-го листопада близько 5:00 у Володимир-Волинському районі поблизу села Микуличі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, врізався в опору лінії електропередач, - пише



Поліцейські повідомили, що автомобіль рухався із Володимира-Волинського в напрямку Луцька.



Водій не впорався з керуванням і зіштовхнувся з електроопорою нічного освітлення, після чого авто з’їхало в правий кювет.



За кермом автомобіля марки Volkswagen Golf червоного кольору перебував 39-річний мешканець Локачинського району із села Дрогиничі.



В авто знаходився пасажир – 33-річний односельчанин водія.



Обидва чоловіки перебували в стані алкогольного сп’яніння та постраждали внаслідок ДТП.



Водій отримав перелом правого передпліччя, струс головного мозку, політравму. Пасажир – забійну травму обличчя з підозрою на перелом нижньої щелепи.



Потерпілі були госпіталізовані в Локачинську лікарню у реанімаційне відділення.



Автівку забрали на штрафмайдачик.



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