П'яна аварія на Волині: водій на швидкості протаранив стовп
Сьогодні, 16:50
На Волині п'яний водій врізався в електроопору.
5-го листопада близько 5:00 у Володимир-Волинському районі поблизу села Микуличі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, врізався в опору лінії електропередач, - пише Буг.
Поліцейські повідомили, що автомобіль рухався із Володимира-Волинського в напрямку Луцька.
Водій не впорався з керуванням і зіштовхнувся з електроопорою нічного освітлення, після чого авто з’їхало в правий кювет.
За кермом автомобіля марки Volkswagen Golf червоного кольору перебував 39-річний мешканець Локачинського району із села Дрогиничі.
В авто знаходився пасажир – 33-річний односельчанин водія.
Обидва чоловіки перебували в стані алкогольного сп’яніння та постраждали внаслідок ДТП.
Водій отримав перелом правого передпліччя, струс головного мозку, політравму. Пасажир – забійну травму обличчя з підозрою на перелом нижньої щелепи.
Потерпілі були госпіталізовані в Локачинську лікарню у реанімаційне відділення.
Автівку забрали на штрафмайдачик.
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5-го листопада близько 5:00 у Володимир-Волинському районі поблизу села Микуличі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, врізався в опору лінії електропередач, - пише Буг.
Поліцейські повідомили, що автомобіль рухався із Володимира-Волинського в напрямку Луцька.
Водій не впорався з керуванням і зіштовхнувся з електроопорою нічного освітлення, після чого авто з’їхало в правий кювет.
За кермом автомобіля марки Volkswagen Golf червоного кольору перебував 39-річний мешканець Локачинського району із села Дрогиничі.
В авто знаходився пасажир – 33-річний односельчанин водія.
Обидва чоловіки перебували в стані алкогольного сп’яніння та постраждали внаслідок ДТП.
Водій отримав перелом правого передпліччя, струс головного мозку, політравму. Пасажир – забійну травму обличчя з підозрою на перелом нижньої щелепи.
Потерпілі були госпіталізовані в Локачинську лікарню у реанімаційне відділення.
Автівку забрали на штрафмайдачик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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