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П'яна аварія на Волині: водій на швидкості протаранив стовп

П'яна аварія на Волині: водій на швидкості протаранив стовп
На Волині п'яний водій врізався в електроопору.

5-го листопада близько 5:00 у Володимир-Волинському районі поблизу села Микуличі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, врізався в опору лінії електропередач, - пише Буг.

Поліцейські повідомили, що автомобіль рухався із Володимира-Волинського в напрямку Луцька.

Водій не впорався з керуванням і зіштовхнувся з електроопорою нічного освітлення, після чого авто з’їхало в правий кювет.

За кермом автомобіля марки Volkswagen Golf червоного кольору перебував 39-річний мешканець Локачинського району із села Дрогиничі.

В авто знаходився пасажир – 33-річний односельчанин водія.

Обидва чоловіки перебували в стані алкогольного сп’яніння та постраждали внаслідок ДТП.

Водій отримав перелом правого передпліччя, струс головного мозку, політравму. Пасажир – забійну травму обличчя з підозрою на перелом нижньої щелепи.

Потерпілі були госпіталізовані в Локачинську лікарню у реанімаційне відділення.

Автівку забрали на штрафмайдачик.

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Теги: ДТП, аварія
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