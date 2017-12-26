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Опублікували перелік місць, де в Луцьку продаватимуть ялинки

Опублікували перелік місць, де в Луцьку продаватимуть ялинки
У Луцьку пропонують затвердити пункти продажу хвойних дерев до Новорічних та Різдвяних свят на вулицях міста.

Про це повідомляє «Вголос».

Продаватимуть сосни та ялинки у період з 15 грудня до 15 січня за наявності відповідного письмового погодження управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради та укладеного договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності з відділом управління майном.

Перелік вулиць, на яких хочуть розмістити пункти з реалізації хвойних дерев до Новорічних та Різдвяних свят: бульв. Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки); пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»); пр-т Соборності (навпроти гіпермаркету «Там-Там»); пр-т Соборності, 26; пр-т Соборності (поблизу відділу РАЦС); вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту); вул. Глушець (навпроти Центрального ринку); пр-т Відродження, 6; на розі вул. Січової – пр-ту Відродження; вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»); вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку); вул. Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус») та вул. Львівська (поблизу магазину «Наш Край»).

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Теги: ялинка, Луцьк
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