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Хачеріді через 10 років прокоментував скандальну сварку з Кварцяним. ВІДЕО (18+)

Хачеріді через 10 років прокоментував скандальну сварку з Кварцяним. ВІДЕО (18+)
Екс-захисник «Волині», а нині гравець грецького ПАОКа Євген Хачеріді розповів про роботу з Віталієм Кварцяним.

Про це повідомляє UA-Футбол.

«Це відома історія з аудіозаписом (аудіо зі сваркою ЗМІ опублікували приблизно 10 років тому, - ред), коли він мене вичитував в автобусі. Ми грали з Динамо Ігросервіс по-моєму. Їхали автобусом на гру 20 годин з Луцька, приїхали вранці, у нас гра була годин в 16. Ми на сумках. Програли 1:2, або 0:1. Назад теж автобусом. Кварцяний встав і пішов кожного вичитувати. Я огризнувся. Ну і він...» - зазначив Хачеріді.

Він пригадав обставини сварки: «Пішли слова там такі ... Сказав, що в гуртожиток піду жити. А гуртожиток, біля вокзалу, як вулиця. Може зайти будь-яка людина, там немає дверей, нічого. Жах. А у мене була квартира, клуб зняв. Сказав, щоб я здав ключі і пішов в гуртожиток. Я сказав, що не піду. Слово за слово...»

Футболіст переконує, що так і не довелося мешкати в злощасному гуртожитку.

«Всі знають Кварцяного. Він говорить, потім холоне, може зателефонувати. Була така ситуація, грали з «Севастополем», сказав, що преміальні за перемогу будуть тисяча доларів. У першому таймі ми 1:0 вели, виграли 2:0. У мене в центрі було зіткнення, мені в бік в'їхали, я не міг продовжити гру. Почало боліти, стало важко дихати. Перелом ребра. Тренер думав, що я спеціально. Казав, щоб йшов далі грати. У підтрибунному сказав пару слів, що зарплату не отримаю. Потім я зробив знімок, він подзвонив, вибачився, сказав, щоб я прийшов і забрав гроші. Тобто він така людина, емоційний, запальний», - каже він.

«Він до мене завжди добре ставився. На поле він може сказати все, що завгодно, але після гри, коли вже відходить, він дуже хороша людина. З ним можна поспілкуватися, може допомогти. Різні ситуації були. Потрібні гроші? Прийди візьми, з зарплати вирахують, не проблема», - зазначив Хачеріді.

У відео присутня ненормативна лексика.



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Теги: футбол, Волинь
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