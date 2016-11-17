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На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО

На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
У Любешівський район завітала правнучка відомого письменника Івана Франка – поетеса, музикант, громадський діяч Олеся Франко-Маліборська.

Про це пише Нове життя.

Олеся Франко-Маліборська – старший викладач фортепіано у Калуші та Івано-Франківську, учасниця багатьох творчих спільнот, автор п’яти віршованих та музичних збірочок, член Української асоціації письменників, учасник різноманітних фестивалів, творчих зустрічей, концертів, радіо- та телепередач.

На запрошення друзів - родини Мартюшевих, жителів Любешівської Волі, вона завітала найперше в Любешівську дитячу музичну школу, де поспілкувалася з викладачами, а для діток провела майстер-клас. ЇЇ помічницею була Єлизавета Кузьмич із села Дольськ.

Саме в присутності правнучки Івана Франка директор музшколи Юрій Будько вручив для Лізи нагороди від Українського фонду культури як лауреату престижного Всеукраїнського конкурсу-огляду за програмою «Нові імена України», котрий нещодавно відбувався в Києві. А поетеса подарувала дівчинці власну книжку з автографом.

Зрештою, кожен охочий мав нагоду отримати збірочку її творів. Опісля на запрошення керівництва новоствореного музею минулого і сьогодення Любешівського району Олеся Франко оглянула приміщення, де він знаходитиметься, та лишила відгук.

А далі побувала на літературній зустрічі в актовому залі Любешівськоволянської гімназії. Із запашним короваєм зустріли особливу гостю. Вірші Олесі Франко звучали у виконанні школярів, у тому числі й покладені нею на музику, а також авторка зачитала та заспівала окремі з них.

Хвилююче прозвучала її розповідь про родину Франків, віхи її життєвого та творчого шляху.

На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО

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Теги: мистецтво, Волинь
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