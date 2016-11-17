На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО

Івана Франка – поетеса, музикант, громадський діяч Олеся Франко-Маліборська.



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Олеся Франко-Маліборська – старший викладач фортепіано у Калуші та Івано-Франківську, учасниця багатьох творчих спільнот, автор п’яти віршованих та музичних збірочок, член Української асоціації письменників, учасник різноманітних фестивалів, творчих зустрічей, концертів, радіо- та телепередач.



На запрошення друзів - родини Мартюшевих, жителів Любешівської Волі, вона завітала найперше в Любешівську дитячу музичну школу, де поспілкувалася з викладачами, а для діток провела майстер-клас. ЇЇ помічницею була Єлизавета Кузьмич із села Дольськ.



Саме в присутності правнучки Івана Франка директор музшколи Юрій Будько вручив для Лізи нагороди від Українського фонду культури як лауреату престижного Всеукраїнського конкурсу-огляду за програмою «Нові імена України», котрий нещодавно відбувався в Києві. А поетеса подарувала дівчинці власну книжку з автографом.



Зрештою, кожен охочий мав нагоду отримати збірочку її творів. Опісля на запрошення керівництва новоствореного музею минулого і сьогодення Любешівського району Олеся Франко оглянула приміщення, де він знаходитиметься, та лишила відгук.



А далі побувала на літературній зустрічі в актовому залі Любешівськоволянської гімназії. Із запашним короваєм зустріли особливу гостю. Вірші Олесі Франко звучали у виконанні школярів, у тому числі й покладені нею на музику, а також авторка зачитала та заспівала окремі з них.



Хвилююче прозвучала її розповідь про родину Франків, віхи її життєвого та творчого шляху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівський район завітала правнучка відомого письменника– поетеса, музикант, громадський діячПро це пише Нове життя Олеся Франко-Маліборська – старший викладач фортепіано у Калуші та Івано-Франківську, учасниця багатьох творчих спільнот, автор п’яти віршованих та музичних збірочок, член Української асоціації письменників, учасник різноманітних фестивалів, творчих зустрічей, концертів, радіо- та телепередач.На запрошення друзів - родини, жителів Любешівської Волі, вона завітала найперше в Любешівську дитячу музичну школу, де поспілкувалася з викладачами, а для діток провела майстер-клас. ЇЇ помічницею булаіз села Дольськ.Саме в присутності правнучки Івана Франка директор музшколивручив для Лізи нагороди від Українського фонду культури як лауреату престижного Всеукраїнського конкурсу-огляду за програмою «Нові імена України», котрий нещодавно відбувався в Києві. А поетеса подарувала дівчинці власну книжку з автографом.Зрештою, кожен охочий мав нагоду отримати збірочку її творів. Опісля на запрошення керівництва новоствореного музею минулого і сьогодення Любешівського району Олеся Франко оглянула приміщення, де він знаходитиметься, та лишила відгук.А далі побувала на літературній зустрічі в актовому залі Любешівськоволянської гімназії. Із запашним короваєм зустріли особливу гостю. Вірші Олесі Франко звучали у виконанні школярів, у тому числі й покладені нею на музику, а також авторка зачитала та заспівала окремі з них.Хвилююче прозвучала її розповідь про родину Франків, віхи її життєвого та творчого шляху.

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