На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
Сьогодні, 07:08
У Любешівський район завітала правнучка відомого письменника Івана Франка – поетеса, музикант, громадський діяч Олеся Франко-Маліборська.
Про це пише Нове життя.
Олеся Франко-Маліборська – старший викладач фортепіано у Калуші та Івано-Франківську, учасниця багатьох творчих спільнот, автор п’яти віршованих та музичних збірочок, член Української асоціації письменників, учасник різноманітних фестивалів, творчих зустрічей, концертів, радіо- та телепередач.
На запрошення друзів - родини Мартюшевих, жителів Любешівської Волі, вона завітала найперше в Любешівську дитячу музичну школу, де поспілкувалася з викладачами, а для діток провела майстер-клас. ЇЇ помічницею була Єлизавета Кузьмич із села Дольськ.
Саме в присутності правнучки Івана Франка директор музшколи Юрій Будько вручив для Лізи нагороди від Українського фонду культури як лауреату престижного Всеукраїнського конкурсу-огляду за програмою «Нові імена України», котрий нещодавно відбувався в Києві. А поетеса подарувала дівчинці власну книжку з автографом.
Зрештою, кожен охочий мав нагоду отримати збірочку її творів. Опісля на запрошення керівництва новоствореного музею минулого і сьогодення Любешівського району Олеся Франко оглянула приміщення, де він знаходитиметься, та лишила відгук.
А далі побувала на літературній зустрічі в актовому залі Любешівськоволянської гімназії. Із запашним короваєм зустріли особливу гостю. Вірші Олесі Франко звучали у виконанні школярів, у тому числі й покладені нею на музику, а також авторка зачитала та заспівала окремі з них.
Хвилююче прозвучала її розповідь про родину Франків, віхи її життєвого та творчого шляху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Нове життя.
Олеся Франко-Маліборська – старший викладач фортепіано у Калуші та Івано-Франківську, учасниця багатьох творчих спільнот, автор п’яти віршованих та музичних збірочок, член Української асоціації письменників, учасник різноманітних фестивалів, творчих зустрічей, концертів, радіо- та телепередач.
На запрошення друзів - родини Мартюшевих, жителів Любешівської Волі, вона завітала найперше в Любешівську дитячу музичну школу, де поспілкувалася з викладачами, а для діток провела майстер-клас. ЇЇ помічницею була Єлизавета Кузьмич із села Дольськ.
Саме в присутності правнучки Івана Франка директор музшколи Юрій Будько вручив для Лізи нагороди від Українського фонду культури як лауреату престижного Всеукраїнського конкурсу-огляду за програмою «Нові імена України», котрий нещодавно відбувався в Києві. А поетеса подарувала дівчинці власну книжку з автографом.
Зрештою, кожен охочий мав нагоду отримати збірочку її творів. Опісля на запрошення керівництва новоствореного музею минулого і сьогодення Любешівського району Олеся Франко оглянула приміщення, де він знаходитиметься, та лишила відгук.
А далі побувала на літературній зустрічі в актовому залі Любешівськоволянської гімназії. Із запашним короваєм зустріли особливу гостю. Вірші Олесі Франко звучали у виконанні школярів, у тому числі й покладені нею на музику, а також авторка зачитала та заспівала окремі з них.
Хвилююче прозвучала її розповідь про родину Франків, віхи її життєвого та творчого шляху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь завітала правнучка Івана Франка. ФОТО
Сьогодні, 07:08
У Луцьку шитимуть іграшки, аби допомогти онкохворій малечі
Сьогодні, 05:44
У Ковелі розпочали підготовку до виборів
Сьогодні, 05:07
Без води і каналізації: Білл Гейтс показав унітаз майбутнього
Сьогодні, 03:50
Опублікували відео масштабної пожежі на заводі на Одещині
Сьогодні, 03:02