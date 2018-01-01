Луцькі школи забезпечені новими партами на 70%. ВІДЕО





Про це розповіла голова тендерного комітету управління освіти Луцької міської ради Орися Мушит, - йдеться у сюжеті UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Керівник обласного управління освіти та науки Людмила Плахотна каже: по області ситуація приблизно на такому ж рівні – забезпеченість меблями «Нової української школи» близько 70%.



Детальніше – у відео.







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