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Луцькі школи забезпечені новими партами на 70%. ВІДЕО

Луцькі школи забезпечені новими партами на 70%. ВІДЕО
Школи обласного центру Волині новими партами забезпечені на 70%.

Про це розповіла голова тендерного комітету управління освіти Луцької міської ради Орися Мушит, - йдеться у сюжеті UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Керівник обласного управління освіти та науки Людмила Плахотна каже: по області ситуація приблизно на такому ж рівні – забезпеченість меблями «Нової української школи» близько 70%.

Детальніше – у відео.



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Теги: школа, Луцьк
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