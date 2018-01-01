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Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО

Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
У мережі з'явилися неймовірні знімки атмосферної осені у луцькому парку.

Світлинами у Facebook поділився луцький фотограф Олег Черненко.

На його фотографіях - містичні та навіть моторошні краєвиди центрального парку Луцька.

З-під білої пелени туману в об'єктив де-не-де зазирали кумедні кам'яні скульптури, поодинокі багряні листочки дерев та непохитна гладь води в каналах.

"Унылая пора... Очей очарованье..." - так назвав фотодобірку автор знімків.

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Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО

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Теги: фото, Олег Черненко
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