Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
Сьогодні, 17:40
У мережі з'явилися неймовірні знімки атмосферної осені у луцькому парку.
Світлинами у Facebook поділився луцький фотограф Олег Черненко.
На його фотографіях - містичні та навіть моторошні краєвиди центрального парку Луцька.
З-під білої пелени туману в об'єктив де-не-де зазирали кумедні кам'яні скульптури, поодинокі багряні листочки дерев та непохитна гладь води в каналах.
"Унылая пора... Очей очарованье..." - так назвав фотодобірку автор знімків.
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Світлинами у Facebook поділився луцький фотограф Олег Черненко.
На його фотографіях - містичні та навіть моторошні краєвиди центрального парку Луцька.
З-під білої пелени туману в об'єктив де-не-де зазирали кумедні кам'яні скульптури, поодинокі багряні листочки дерев та непохитна гладь води в каналах.
"Унылая пора... Очей очарованье..." - так назвав фотодобірку автор знімків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Туманний Луцьк: неймовірні фото
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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