«Зруйнували наш Хрещатик»: люди обурені зрізаними каштанами у містечку на Волині
Сьогодні, 13:43
У районному центрі Стара Вижівка мешканці обурені тим, що на центральній вулиці селища зрізали каштани.
Про це пише Перший.
Мешканка селища Раїса Сімчук опублікувала світлини вулиці у Facebook. «Шокована», – підписала жінка фото зрізаних дерев.
Пізніше жінка поширила публікацію в закриту Facebook -спільноту «Старовижівщина». У коментарях мешканці районного центру висловили своє обурення цією ситуацією.
«Зруйнували наш маленький Хрещатик», «Скільки років ще потрібно, аби виросло таке дерево», – висловились користувачі.
Також у коментарях до публікації один із користувачів зазначив, що проект про реконструкцію вулиці Шевченка підтримали депутати на сесії селищної ради.
«Тут, будуть облаштовані (викладені бруківкою) місця для зупинки транспортних засобів, аби люди під’їжджаючи до поліклініки чи до школи, зупинялися не в калюжах, а в спеціально відведених для цього місцях. А залишки цих дерев, спеціальною технікою будуть викорчовуватись, оскільки їх коренева система заважає прокладанню бруківки», – написав чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший.
Мешканка селища Раїса Сімчук опублікувала світлини вулиці у Facebook. «Шокована», – підписала жінка фото зрізаних дерев.
Пізніше жінка поширила публікацію в закриту Facebook -спільноту «Старовижівщина». У коментарях мешканці районного центру висловили своє обурення цією ситуацією.
«Зруйнували наш маленький Хрещатик», «Скільки років ще потрібно, аби виросло таке дерево», – висловились користувачі.
Також у коментарях до публікації один із користувачів зазначив, що проект про реконструкцію вулиці Шевченка підтримали депутати на сесії селищної ради.
«Тут, будуть облаштовані (викладені бруківкою) місця для зупинки транспортних засобів, аби люди під’їжджаючи до поліклініки чи до школи, зупинялися не в калюжах, а в спеціально відведених для цього місцях. А залишки цих дерев, спеціальною технікою будуть викорчовуватись, оскільки їх коренева система заважає прокладанню бруківки», – написав чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У повторному матчі «Старий Луцьк» програв «Черкаським Мавпам»
Сьогодні, 14:04
Злодії обчистили квартиру у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
«Зруйнували наш Хрещатик»: люди обурені зрізаними каштанами у містечку на Волині
Сьогодні, 13:43
Нова ціна на квадрохаус: у ЖК «Оріон» суттєва знижка на житло*
Сьогодні, 13:30
Волинські медики спростували міфи про вагітність
Сьогодні, 13:07
Медіа