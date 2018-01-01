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«Зруйнували наш Хрещатик»: люди обурені зрізаними каштанами у містечку на Волині

«Зруйнували наш Хрещатик»: люди обурені зрізаними каштанами у містечку на Волині
У районному центрі Стара Вижівка мешканці обурені тим, що на центральній вулиці селища зрізали каштани.

Про це пише Перший.

Мешканка селища Раїса Сімчук опублікувала світлини вулиці у Facebook. «Шокована», – підписала жінка фото зрізаних дерев.



Пізніше жінка поширила публікацію в закриту Facebook -спільноту «Старовижівщина». У коментарях мешканці районного центру висловили своє обурення цією ситуацією.

«Зруйнували наш маленький Хрещатик», «Скільки років ще потрібно, аби виросло таке дерево», – висловились користувачі.

Також у коментарях до публікації один із користувачів зазначив, що проект про реконструкцію вулиці Шевченка підтримали депутати на сесії селищної ради.

«Тут, будуть облаштовані (викладені бруківкою) місця для зупинки транспортних засобів, аби люди під’їжджаючи до поліклініки чи до школи, зупинялися не в калюжах, а в спеціально відведених для цього місцях. А залишки цих дерев, спеціальною технікою будуть викорчовуватись, оскільки їх коренева система заважає прокладанню бруківки», – написав чоловік.


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Теги: дерева, Волинь, конфлікт
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