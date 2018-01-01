У повторному матчі «Старий Луцьк» програв «Черкаським Мавпам»
Сьогодні, 14:04
За підсумком двох матчів проти дубля «Черкаських Мавп» луцькі баскетболісти везуть додому одну перемогу.
Про це повідомили у БК «Старий Луцьк-Університет».
Перші хвилини сьогоднішнього матчу були динамічними та результативними. Після обманного показу Салтовець підняв в повітря опонента і забив два очки в проході, давши Луцьку гандикап у п’ять очок. Тренерський штаб господарів не забарився, взявши тайм-аут, після якого черкащани відповіли двома влучними кидками від Воєводи і вийшли вперед 17-14. Зрештою, перша чверть так і закінчилася.
Після поновлення гри лідерські якості продемонстрував Швагринський, який влучив дальній та забив з-під щита. Лучани активно захищалися і змушували суперників робити дитячі помилки та втрачати м’яч. В гостей лідерські якості знову проявив Воєвода, який скоротив різницю в рахунку до мінімуму. Відзначимо, що з 22 очок господарів 16 були саме на рахунку Воєводи.
Лучани відповіли вдалими діями Хомича, Салтовця та Швагринського. В ці хвилини баскетболісти в білих майках шукали щастя в дальніх спробах, лучани ж діяли більш різноманітно. В момент, коли перебрав фолів Воєвода, лідерські ролі в господарів взяли на себе лучани: Войтович та Дейна, які скоротили різницю у рахунку до мінімуму. Господарі таки вийшли вперед завдяки тому ж Дейні, який влучив з лінії штрафних, а потім забив дальній з сиреною. Перед великою перервою на табло горіли 37-33
Третя чверть розпочалася з неприємних новин для наставника «мавп»: четвертий фол отримав один з лідерів команди Максим Дейна. В стартові хвилини знову під кільцем господарював Салтовець, в господарів був активним Сєргєєв. Лучани раз по раз скорочували різницю в рахунку до мінімуму, однак зрівняти ніяк не виходило. Згодом четвертий фол отримав і Дмитро Швагринський. Після двох поспіль влучань Шевчука різниця у рахунку становила одне очко, але Руслов відновив статус кво, а після данку Мельника Володимир Журжій був змушений брати тайм-аут. Кінцівка десятихвилинки залишилася за господарями. Завдяки влучанням Войтовича остаточним рахунком чверті стали 64 на 53.
Після довгої дороги та виснажливих двох матчів на останню десятихвилинку сил більше залишилося у черкащан. Господарі заволоділи комфортною перевагою у рахунку і не збиралися її втрачати. Повернути інтригу у матч міг ефектний дальній від Швагринського, однак виснажені партнери по команді його потуг не підтримали. Зрештою, підсумкову перемогу в другому матчі святкували господарі 84-65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у БК «Старий Луцьк-Університет».
Перші хвилини сьогоднішнього матчу були динамічними та результативними. Після обманного показу Салтовець підняв в повітря опонента і забив два очки в проході, давши Луцьку гандикап у п’ять очок. Тренерський штаб господарів не забарився, взявши тайм-аут, після якого черкащани відповіли двома влучними кидками від Воєводи і вийшли вперед 17-14. Зрештою, перша чверть так і закінчилася.
Після поновлення гри лідерські якості продемонстрував Швагринський, який влучив дальній та забив з-під щита. Лучани активно захищалися і змушували суперників робити дитячі помилки та втрачати м’яч. В гостей лідерські якості знову проявив Воєвода, який скоротив різницю в рахунку до мінімуму. Відзначимо, що з 22 очок господарів 16 були саме на рахунку Воєводи.
Лучани відповіли вдалими діями Хомича, Салтовця та Швагринського. В ці хвилини баскетболісти в білих майках шукали щастя в дальніх спробах, лучани ж діяли більш різноманітно. В момент, коли перебрав фолів Воєвода, лідерські ролі в господарів взяли на себе лучани: Войтович та Дейна, які скоротили різницю у рахунку до мінімуму. Господарі таки вийшли вперед завдяки тому ж Дейні, який влучив з лінії штрафних, а потім забив дальній з сиреною. Перед великою перервою на табло горіли 37-33
Третя чверть розпочалася з неприємних новин для наставника «мавп»: четвертий фол отримав один з лідерів команди Максим Дейна. В стартові хвилини знову під кільцем господарював Салтовець, в господарів був активним Сєргєєв. Лучани раз по раз скорочували різницю в рахунку до мінімуму, однак зрівняти ніяк не виходило. Згодом четвертий фол отримав і Дмитро Швагринський. Після двох поспіль влучань Шевчука різниця у рахунку становила одне очко, але Руслов відновив статус кво, а після данку Мельника Володимир Журжій був змушений брати тайм-аут. Кінцівка десятихвилинки залишилася за господарями. Завдяки влучанням Войтовича остаточним рахунком чверті стали 64 на 53.
Після довгої дороги та виснажливих двох матчів на останню десятихвилинку сил більше залишилося у черкащан. Господарі заволоділи комфортною перевагою у рахунку і не збиралися її втрачати. Повернути інтригу у матч міг ефектний дальній від Швагринського, однак виснажені партнери по команді його потуг не підтримали. Зрештою, підсумкову перемогу в другому матчі святкували господарі 84-65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли про «розваги» горе-мисливців на Волині
Сьогодні, 14:38
Луцька міськрада прострочила виплату 6 мільйонів тепловикам
Сьогодні, 14:20
У повторному матчі «Старий Луцьк» програв «Черкаським Мавпам»
Сьогодні, 14:04
Злодії обчистили квартиру у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
Медіа