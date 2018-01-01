У повторному матчі «Старий Луцьк» програв «Черкаським Мавпам»

За підсумком двох матчів проти дубля «Черкаських Мавп» луцькі баскетболісти везуть додомуПро це повідомили у БК «Старий Луцьк-Університет».Перші хвилини сьогоднішнього матчу були динамічними та результативними. Після обманного показупідняв в повітря опонента і забив два очки в проході, давши Луцьку гандикап у п’ять очок. Тренерський штаб господарів не забарився, взявши тайм-аут, після якого черкащани відповіли двома влучними кидками віді вийшли вперед 17-14. Зрештою, перша чверть так і закінчилася.Після поновлення гри лідерські якості продемонстрував, який влучив дальній та забив з-під щита. Лучани активно захищалися і змушували суперників робити дитячі помилки та втрачати м’яч. В гостей лідерські якості знову проявив Воєвода, який скоротив різницю в рахунку до мінімуму. Відзначимо, що з 22 очок господарів 16 були саме на рахунку Воєводи.Лучани відповіли вдалими діями, Салтовця та Швагринського. В ці хвилини баскетболісти в білих майках шукали щастя в дальніх спробах, лучани ж діяли більш різноманітно. В момент, коли перебрав фолів Воєвода, лідерські ролі в господарів взяли на себе лучани:та, які скоротили різницю у рахунку до мінімуму. Господарі таки вийшли вперед завдяки тому ж Дейні, який влучив з лінії штрафних, а потім забив дальній з сиреною. Перед великою перервою на табло горіли 37-33Третя чверть розпочалася з неприємних новин для наставника «мавп»: четвертий фол отримав один з лідерів команди Максим Дейна. В стартові хвилини знову під кільцем господарював Салтовець, в господарів був активним. Лучани раз по раз скорочували різницю в рахунку до мінімуму, однак зрівняти ніяк не виходило. Згодом четвертий фол отримав і Дмитро Швагринський. Після двох поспіль влучаньрізниця у рахунку становила одне очко, алевідновив статус кво, а після данкубув змушений брати тайм-аут. Кінцівка десятихвилинки залишилася за господарями. Завдяки влучанням Войтовича остаточним рахунком чверті стали 64 на 53.Після довгої дороги та виснажливих двох матчів на останню десятихвилинку сил більше залишилося у черкащан. Господарі заволоділи комфортною перевагою у рахунку і не збиралися її втрачати. Повернути інтригу у матч міг ефектний дальній від Швагринського, однак виснажені партнери по команді його потуг не підтримали. Зрештою, підсумкову перемогу в другому матчі святкували господарі 84-65.