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У Луцьку просять відновити маршрут №33

У Луцьку просять відновити маршрут №33
Лучани просять відновити рух маршрутки №33.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Автор ініціативи зазначає, що раніше організували на деякий час рух маршрутки №33, але він довго не проіснував. І це складає певні незручності для населення, зокрема для людей похилого віку.

"Іти від 5-ої школи далекувато, спускатись з пр.Волі згори вниз до Сапалаївки по вул.Чехова буває слизько взимку та лячно в темну пору доби, оскільки освітлення практично нема. Можливо, варто трохи змінити сам маршрут автобуса (розворот напроти ТАМ-ТАМу мабуть не саме вдале місце для автобуса, можливо варто розглянути варіант: вул.Рівненська - вул.Задворецька - вул.Клима Савури - пр.Перемоги-... чи щось подібне)", - зазначає автор петиції Мельничук Оксана Зіновіївна.

Підтримати ініціативу волинянки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1190?fbclid=IwAR3rJ-oViRqvzBNv8PbEAYJ4ROFJ3kltj_2eTK7HSQzBtKtJ39En-TH1phY

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Теги: петиція, маршрут №33
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