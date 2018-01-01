У Луцьку просять відновити маршрут №33





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



Автор ініціативи зазначає, що раніше організували на деякий час рух маршрутки №33, але він довго не проіснував. І це складає певні незручності для населення, зокрема для людей похилого віку.



"Іти від 5-ої школи далекувато, спускатись з пр.Волі згори вниз до Сапалаївки по вул.Чехова буває слизько взимку та лячно в темну пору доби, оскільки освітлення практично нема. Можливо, варто трохи змінити сам маршрут автобуса (розворот напроти ТАМ-ТАМу мабуть не саме вдале місце для автобуса, можливо варто розглянути варіант: вул.Рівненська - вул.Задворецька - вул.Клима Савури - пр.Перемоги-... чи щось подібне)", - зазначає автор петиції Мельничук Оксана Зіновіївна.



Підтримати ініціативу волинянки можна за посиланням:

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