Як формують знижки на Чорну п'ятницю*





Розпродаж триває всього день, але через ажіотаж магазини залишаються у виграші. Разом з цим, Чорна п'ятниця - це прекрасний спосіб звільнити місце для нових зимових колекцій і ліквідувати складські запаси. До того ж, магазину вигідно поставити найнижчу ціну, щоб зібрати більше покупців, бо у цей день найбільша конкуренція.



Чорна п'ятниця - прекрасна можливість напередодні свят купити потрібні речі за зниженими цінами або придбати за ту ж суму не один товар, а декілька. Попереду - День Святого Миколая, Різдво, Новий рік, а значить - пошуки подарунків для родичів, друзів та колег.



В Україну традиція Чорної п'ятниці прийшла порівняно недавно. І першим інтернет-магазином, який організував масштабний розпродаж приурочений до цієї події, став "Kasta" (раніше - modnaKasta). У минулому році компанія встановила рекорд: 120 замовлень у хвилину! Цьогоріч 23 листопада магазин пропонує клієнтам знижки до 90 % на осінні і зимові колекції.



Сьогодні найбільший в Україні інтернет-магазин одягу, взуття, товарів для дому та комфортного життя "Kasta" ділиться своїм успіхом. Зокрема, у магазині діє постійний моніторинг: товар, який в інших інтернет-магазинах дешевший, "Kasta" не виставляє; ретельна підготовка до розпродажу протягом 2-3 місяців, переговори з постачальниками, що допомагає зібрати кращий асортимент товарів зі знижками; відсутність ризиків для покупця і всі переваги офлайн-покупки - завдяки мережі центрів обслуговування "KastaPost" в Україні магазин надає можливість покупцям оглядати речі при отриманні, приміряти їх, і якщо щось не підійшло, швидко отримувати свої гроші назад.



Цього року символом Чорної п'ятниці на



Щоб покупки на розпродажі у Чорну п'ятницю 2018 принесли виключно приємні враження складіть заздалегідь список речей, які хотіли б купити; заплануйте бюджет, який готові витратити; додайте конкретні бренди і позиції до вішлисту на "Kasta"; стежте за тим, як ціна буде зменшуватися, і встигніть купити раніше, ніж товар розберуть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колекції, представлені в магазинах восени, зазвичай мають високі ціни, але попит на них все одно не зменшується. Навіщо ж магазини влаштовують глобальний розпродаж і встановлюють небувалі знижки? Саме це питання часто ставить під сумнів реальність таких акцій, однак все дуже просто.Розпродаж триває всього день, але через ажіотаж магазини залишаються у виграші. Разом з цим, Чорна п'ятниця - це прекрасний спосіб звільнити місце для нових зимових колекцій і ліквідувати складські запаси. До того ж, магазину вигідно поставити найнижчу ціну, щоб зібрати більше покупців, бо у цей день найбільша конкуренція.Чорна п'ятниця - прекрасна можливість напередодні свят купити потрібні речі за зниженими цінами або придбати за ту ж суму не один товар, а декілька. Попереду - День Святого Миколая, Різдво, Новий рік, а значить - пошуки подарунків для родичів, друзів та колег.В Україну традиція Чорної п'ятниці прийшла порівняно недавно. І першим інтернет-магазином, який організував масштабний розпродаж приурочений до цієї події, став "Kasta" (раніше - modnaKasta). У минулому році компанія встановила рекорд: 120 замовлень у хвилину! Цьогоріч 23 листопада магазин пропонує клієнтам знижки до 90 % на осінні і зимові колекції.Сьогодні найбільший в Україні інтернет-магазин одягу, взуття, товарів для дому та комфортного життя "Kasta" ділиться своїм успіхом. Зокрема, у магазині діє постійний моніторинг: товар, який в інших інтернет-магазинах дешевший, "Kasta" не виставляє; ретельна підготовка до розпродажу протягом 2-3 місяців, переговори з постачальниками, що допомагає зібрати кращий асортимент товарів зі знижками; відсутність ризиків для покупця і всі переваги офлайн-покупки - завдяки мережі центрів обслуговування "KastaPost" в Україні магазин надає можливість покупцям оглядати речі при отриманні, приміряти їх, і якщо щось не підійшло, швидко отримувати свої гроші назад.Цього року символом Чорної п'ятниці на "Kasta" стали коробка і слоган #розпакуй. Таке рішення прийняли не випадково. За 8 років існування компанії, коробка стала негласним символом здійснення бажань, і сьогодні сотні тисяч людей розкривають її хоч раз в місяць. Цього року місія коробки - привернути увагу тих, хто ще не сповна оцінив всі переваги онлайн-шопінгу.Щоб покупки на розпродажі у Чорну п'ятницю 2018 принесли виключно приємні враження складіть заздалегідь список речей, які хотіли б купити; заплануйте бюджет, який готові витратити; додайте конкретні бренди і позиції до вішлисту на "Kasta"; стежте за тим, як ціна буде зменшуватися, і встигніть купити раніше, ніж товар розберуть.

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