На Волині жінка відлупцювала подругу чоловіка





Інцидент трапився 13 листопада о 21:10, - пише



До поліції із заявою звернулася 25-річна жінка. Вона розповіла, що у дворі будинку по вулиці Драгоманова дружина знайомого нанесла їй удари по обличчю.



Після надання медичної допомоги, потерпілу відправили додому. Що стало причиною бійки – встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському побилися жінки.Інцидент трапився 13 листопада о 21:10, - пише Володимир медіа До поліції із заявою звернулася 25-річна жінка. Вона розповіла, що у дворі будинку по вулиці Драгоманова дружина знайомого нанесла їй удари по обличчю.Після надання медичної допомоги, потерпілу відправили додому. Що стало причиною бійки – встановлюють правоохоронці.

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