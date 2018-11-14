вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жінка відлупцювала подругу чоловіка

На Волині жінка відлупцювала подругу чоловіка
У Володимирі-Волинському побилися жінки.

Інцидент трапився 13 листопада о 21:10, - пише Володимир медіа.

До поліції із заявою звернулася 25-річна жінка. Вона розповіла, що у дворі будинку по вулиці Драгоманова дружина знайомого нанесла їй удари по обличчю.

Після надання медичної допомоги, потерпілу відправили додому. Що стало причиною бійки – встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, Волинь, жінки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ну точно ТОП новина
Відповісти
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині люди погрожують перекрити шлях через жахливу дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
Дива трапляються: Михаїл та медики врятували старенького переселенця від сліпоти
Сьогодні, 11:51
На Волині жінка відлупцювала подругу чоловіка
Сьогодні, 11:32
Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога
Сьогодні, 11:11
Київ засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
На Волині п'яна жінка відгамселила кавалера На Волині п'яна жінка відгамселила кавалера
30 жовтень, 15:12
У місті на Волині побилися дівчата У місті на Волині побилися дівчата
30 жовтень, 14:31
Жінки, що тримають небо для нас Жінки, що тримають небо для нас
12 жовтень, 15:11
Синці та переломи: на Волині билися чоловіки Синці та переломи: на Волині билися чоловіки
22 серпень, 14:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський єпископ виступив проти автокефалії української церкви
13 листопад, 21:07
 1
Лучани зможуть оплатити проїзд в транспорті за допомогою QR-коду
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині пару «гаражних» крадіїв зловили «на гарячому». ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
У Луцьку на меморіалі вандали вкрали плиту з прізвищами загиблих
Сьогодні, 12:23
 0
У Луцьку оберуть фірму, яка встановить валідатори у транспорті
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8