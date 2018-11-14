На Волині жінка відлупцювала подругу чоловіка
Сьогодні, 11:32
У Володимирі-Волинському побилися жінки.
Інцидент трапився 13 листопада о 21:10, - пише Володимир медіа.
До поліції із заявою звернулася 25-річна жінка. Вона розповіла, що у дворі будинку по вулиці Драгоманова дружина знайомого нанесла їй удари по обличчю.
Після надання медичної допомоги, потерпілу відправили додому. Що стало причиною бійки – встановлюють правоохоронці.
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Інцидент трапився 13 листопада о 21:10, - пише Володимир медіа.
До поліції із заявою звернулася 25-річна жінка. Вона розповіла, що у дворі будинку по вулиці Драгоманова дружина знайомого нанесла їй удари по обличчю.
Після надання медичної допомоги, потерпілу відправили додому. Що стало причиною бійки – встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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