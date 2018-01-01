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У Луцьку на меморіалі вандали вкрали плиту з прізвищами загиблих

У Луцьку на меморіалі вандали вкрали плиту з прізвищами загиблих
У Луцьку на Меморіалі Вічної Слави зникла плита з переліком прізвищ загиблих на літеру "П".

Зникнення плити помітив фотокореспондент "Волині".

Як зазначила речниця Головного управління Національної поліції Анна Павловська, заяви про зникнення плити в поліцію наразі не надходило.

Заступник начальника відділу благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Любов Грабовська підтвердила, що комунальники не знімали жодної плити для якихось ремонтних робіт.


Довідково:
Меморіал Вічної Слави — меморіальний комплекс у Луцьку, який увічнює пам'ять тих, хто загинув під час визволення Волині від нацистів. Комплекс має статус з пам'ятки історії та культури національного значення. Загальна площа — 7,5 гектара (з них 5 га зелених насаджень.

На території комплексу розташована братська могила воїнів Другої світової війни, де захороненні приблизно 1800 солдатів, загиблих під час визволення Луцька. Також там розташовані стіна скорботи; пам'ятний знак волинянам-солдатам останнього призову Другої світової війни; волинянам, які загинули в Афганістані; жертвам депортації українців з етнічних земель у Польщі; ліквідаторам аварії на ЧАЕС та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, волинським майданівцям та інші.

На "Меморіалі Вічної Слави" зокрема похований учасник Революції Гідності, який загинув під час розстрілу Майдану Василь Мойсей.

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Теги: меморіал, плита
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