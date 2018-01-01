На Волині пару «гаражних» крадіїв зловили «на гарячому». ФОТО

У Ковелі правоохоронці затримали за вчинення низки крадіжок двох місцевих жителів.Їх обґрунтовано підозрюють у скоєнні щонайменше 10 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 Кримінального кодексу України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Зловмисників затримали на місці скоєння злочину, під час крадіжки із гаража місцевого держпідприємства лісового господарства. Злодії викрали автозапчастини на суму майже 2 тис. грн.Поліцейські встановили, що, затримані 23-річний та 25-рінчий правопорушники, причетні також до скоєння серії крадіжок на території Ковеля та селища Люблинець.Зловмисники обкрадали гаражі, підсобні приміщення громадян та підприємств, як правило, шляхом пошкодження замків чи даху. Викрадене перевозили мікроавтобусом «Hyundai».Незаконно здобуті речі зловмисники переважно здавали на брухт, інструменти, здебільшого, залишали собі. Під час огляду гаражного приміщення та за місцем проживання чоловіків поліцейські вилучили частину викраденого майна та марихуану.Транспортний засіб вилучили на арешт майданчик Ковельського відділу поліції.«Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 185 та ч.1 статті 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку з проникненням та незаконне зберігання наркотичних речовин», – повідомив, начальник ГУНП у Волинській області.