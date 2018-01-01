Волинські рятувальники розповіли полякам про ліквідацію НП на складах в Ічні





Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.



Учасники засідання обговорили особливості організації реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із вибухами на складах зберігання боєприпасів на прикладі ліквідації надзвичайної ситуації поблизу міста Ічня Чернігівської області.



Учасники засідання обговорили також подальші перспективи підтримки заходів щодо функціонування добровільних пожежних формувань у галузі рятувальної справи, у тому числі спільної підготовки юних рятувальників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулося засідання українсько-польської Комісії з питань рятування та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.Учасники засідання обговорили особливості організації реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із вибухами на складах зберігання боєприпасів на прикладі ліквідації надзвичайної ситуації поблизу міста Ічня Чернігівської області.Учасники засідання обговорили також подальші перспективи підтримки заходів щодо функціонування добровільних пожежних формувань у галузі рятувальної справи, у тому числі спільної підготовки юних рятувальників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію