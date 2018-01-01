Волинські рятувальники розповіли полякам про ліквідацію НП на складах в Ічні
Сьогодні, 07:56
У Луцьку відбулося засідання українсько-польської Комісії з питань рятування та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Учасники засідання обговорили особливості організації реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із вибухами на складах зберігання боєприпасів на прикладі ліквідації надзвичайної ситуації поблизу міста Ічня Чернігівської області.
Учасники засідання обговорили також подальші перспективи підтримки заходів щодо функціонування добровільних пожежних формувань у галузі рятувальної справи, у тому числі спільної підготовки юних рятувальників.
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Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Учасники засідання обговорили особливості організації реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із вибухами на складах зберігання боєприпасів на прикладі ліквідації надзвичайної ситуації поблизу міста Ічня Чернігівської області.
Учасники засідання обговорили також подальші перспективи підтримки заходів щодо функціонування добровільних пожежних формувань у галузі рятувальної справи, у тому числі спільної підготовки юних рятувальників.
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