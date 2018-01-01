У лучанина вкрали кросівки і сигарети на вокзалі у Львові
Сьогодні, 09:30
У Львові на залізничному вокзалі пограбували лучанина.
Так, 7 листопада близько 1.30 раніше судимі мешканці Хмельниччини та Одещини віком 31 та 25 років, перебуваючи поблизу головного залізничного вокзалу пограбували 35-річного лучанина, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Зловмисники заволоділи десятьма пачками сигарет, кросівками та грошима на загальну суму майже 4300 гривень.
Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.
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Так, 7 листопада близько 1.30 раніше судимі мешканці Хмельниччини та Одещини віком 31 та 25 років, перебуваючи поблизу головного залізничного вокзалу пограбували 35-річного лучанина, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Зловмисники заволоділи десятьма пачками сигарет, кросівками та грошима на загальну суму майже 4300 гривень.
Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.
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