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Волинського «наркобаригу» відпустив суд

Волинського «наркобаригу» відпустив суд
Суд відпустив під заставу у 88 тисячі гривень нововолинського торговця наркотиками, який був під вартою.

Про це пише Буг.

Молодик продавав у Нововолинську амфетамін. Влітку 2018 року був затриманий правоохоронцями після проведення контрольних закупок. В ході здійснення обшуків у помешканні знайшли пакетики з білою порошкоподібною речовиною, які зберігали у морозильній камері, поряд з м’ясом.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні злочину за частиною 1, 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наркоторговець мав спеціальні ваги, розфасовував амфетамін по пакетиках та збував, робив по місту “закладки”. Один грам цієї наркотичної речовини в Нововолинську коштує 250-300 гривень.

Волинського «наркобаригу» відпустив суд
Волинського «наркобаригу» відпустив суд
Волинського «наркобаригу» відпустив суд
Волинського «наркобаригу» відпустив суд
Волинського «наркобаригу» відпустив суд
Волинського «наркобаригу» відпустив суд

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Теги: наркотики, Нововолинськ
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