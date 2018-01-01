Лісапетний батальйон по-волинськи: мережу підірвало відео позитивних артисток
Сьогодні, 17:25
Мережу підкорює відео, на якому запальні співачки із села Колона Іваничівського району демонструють на сцені співочі таланти.
Про це пише Район.Іваничі.
Запис виклав на своїй сторінці у Facebook Андрій Бадзюнь, прокоментувавши:
«Позитиву вам, друзі, у стрічку, Колонівський батальйон( є таке гарне село в Івананичівському районі)».
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Про це пише Район.Іваничі.
Запис виклав на своїй сторінці у Facebook Андрій Бадзюнь, прокоментувавши:
«Позитиву вам, друзі, у стрічку, Колонівський батальйон( є таке гарне село в Івананичівському районі)».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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