Лісапетний батальйон по-волинськи: мережу підірвало відео позитивних артисток





Про це пише



Запис виклав на своїй сторінці у Facebook Андрій Бадзюнь, прокоментувавши:



«Позитиву вам, друзі, у стрічку, Колонівський батальйон( є таке гарне село в Івананичівському районі)».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мережу підкорює відео, на якому запальні співачки із села Колона Іваничівського району демонструють на сцені співочі таланти.Про це пише Район.Іваничі Запис виклав на своїй сторінці у Facebook, прокоментувавши:«Позитиву вам, друзі, у стрічку, Колонівський батальйон( є таке гарне село в Івананичівському районі)».

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