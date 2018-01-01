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Лісапетний батальйон по-волинськи: мережу підірвало відео позитивних артисток

Лісапетний батальйон по-волинськи: мережу підірвало відео позитивних артисток
Мережу підкорює відео, на якому запальні співачки із села Колона Іваничівського району демонструють на сцені співочі таланти.

Про це пише Район.Іваничі.

Запис виклав на своїй сторінці у Facebook Андрій Бадзюнь, прокоментувавши:

«Позитиву вам, друзі, у стрічку, Колонівський батальйон( є таке гарне село в Івананичівському районі)».


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Теги: відео, Іваничі
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