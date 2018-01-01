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Януковича екстрено госпіталізували з травмою хребта, – ЗМІ

Януковича екстрено госпіталізували з травмою хребта, – ЗМІ
В Московську клініку імені Скліфосовського доставили пацієнта, дуже схожого на екс-українського екс-президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє «Комсомольская правда», посилаючись на інформацію, отриману джерелом від одного з чергових лікарів клініки, – передає УНІАН.

За словами медика, Янукович поступив в клініку ще в п'ятницю, в нерухомому стані. У нього підозрювали серйозну травму хребта, а також травму коліна. Травми, за наявними даними, екс-президент отримав під час гри в теніс на відомому підмосковному тенісному корті, звідки його в кареті швидкої відвезли до лікарні.

Лікар повідомив, що Януковича супроводжували кілька людей, хто це, — йому невідомо. У блоці лікарні, де надавали допомогу екс-президенту, на деякий час обмежили доступ для відвідувачів. Потім Януковича направили в реанімацію, але незабаром відвезли в якусь приватну клініку.

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Теги: Янукович, Москва, лікарня
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