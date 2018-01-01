Лучани нарікають на холодні батареї. ВІДЕО





Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Лучани Євген Кульчицький і Валерія Степанова кажуть, що просили вирішити питання подачі тепла до квартир свого голову правління ОСББ Миколу Скиця.



На жаль, вирішити цю проблему голові об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не вдалося.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці окремих квартир будинку на вулиці Рівненській, 111 у Луцьку розповіли, що у їхніх домівках холодні батареї.Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Лучаникажуть, що просили вирішити питання подачі тепла до квартир свого голову правління ОСББ Миколу Скиця.На жаль, вирішити цю проблему голові об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не вдалося.Подробиці – у відео.

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