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Лучани нарікають на холодні батареї. ВІДЕО

Лучани нарікають на холодні батареї. ВІДЕО
Мешканці окремих квартир будинку на вулиці Рівненській, 111 у Луцьку розповіли, що у їхніх домівках холодні батареї.

Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Лучани Євген Кульчицький і Валерія Степанова кажуть, що просили вирішити питання подачі тепла до квартир свого голову правління ОСББ Миколу Скиця.

На жаль, вирішити цю проблему голові об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не вдалося.

Подробиці – у відео.



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Теги: опалення, Луцьк
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