З «Версалю» туди можна піти і купити алкоголь: магазину біля клубу не дозволили працювати цілодобово

У Луцьку торговому павільйону «Бруклін», що на зупинці громадського транспорту на проспекті Президента Грушевського, 1а, не дозволили працювати цілодобово.Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління розвитку підприємництва та реклами, що на роботу магазину не отримували жодних нарікань.«Я вас як послухаю, то прям ідеальний об’єкт. Кожен лучанин, який буває у «Версалі» знає, що туди можна піти і можна придбати алкоголь. Кожного року ми забороняли працювати вночі, але вони з 4-5 разу брали виконком», - відзначив член виконкому Ігор Муковоз.Натомість Наталія Рибай повідомила, що під час рейдів фактів продажу алкоголю вночі не виявили.«Думаю, ті, хто ходить в «Версаль» можуть піти туди за йогуртом», - сказав заступник мера Григорій Недопад.У підсумку, члени виконкому не підтримали проект рішення, цим самим не дозволивши працювати магазину цілодобово.