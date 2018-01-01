З «Версалю» туди можна піти і купити алкоголь: магазину біля клубу не дозволили працювати цілодобово
Сьогодні, 10:41
У Луцьку торговому павільйону «Бруклін», що на зупинці громадського транспорту на проспекті Президента Грушевського, 1а, не дозволили працювати цілодобово.
Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай, що на роботу магазину не отримували жодних нарікань.
«Я вас як послухаю, то прям ідеальний об’єкт. Кожен лучанин, який буває у «Версалі» знає, що туди можна піти і можна придбати алкоголь. Кожного року ми забороняли працювати вночі, але вони з 4-5 разу брали виконком», - відзначив член виконкому Ігор Муковоз.
Натомість Наталія Рибай повідомила, що під час рейдів фактів продажу алкоголю вночі не виявили.
«Думаю, ті, хто ходить в «Версаль» можуть піти туди за йогуртом», - сказав заступник мера Григорій Недопад.
У підсумку, члени виконкому не підтримали проект рішення, цим самим не дозволивши працювати магазину цілодобово.
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Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай, що на роботу магазину не отримували жодних нарікань.
«Я вас як послухаю, то прям ідеальний об’єкт. Кожен лучанин, який буває у «Версалі» знає, що туди можна піти і можна придбати алкоголь. Кожного року ми забороняли працювати вночі, але вони з 4-5 разу брали виконком», - відзначив член виконкому Ігор Муковоз.
Натомість Наталія Рибай повідомила, що під час рейдів фактів продажу алкоголю вночі не виявили.
«Думаю, ті, хто ходить в «Версаль» можуть піти туди за йогуртом», - сказав заступник мера Григорій Недопад.
У підсумку, члени виконкому не підтримали проект рішення, цим самим не дозволивши працювати магазину цілодобово.
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