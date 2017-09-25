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У Луцьку покажуть мультфільм відомого режисера

У Луцьку покажуть мультфільм відомого режисера
23 листопада о 18:00 у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз 5) відбудеться перегляд мультфільму "Пригоди Тінтіна: Таємниця єдинорга" англійською мовою із субтитрами.

Мультфільм оповідає історію про славнозвісного Тінтіна та його пса Мілу, які завжди знаходять цікаві пригоди під час детективних розслідувань.

Анімаційна картина Стівена Спілберга є екранізацією відомих бельгійських коміксів про героя Тінтіна.

Організатори обіцяють приємну атмосферу, теплий чай та солодощі під час родинного перегляду.

Участь безкоштовна, потрібно лише заповнити просту реєстраційну форму - http://bit.ly/EnglishOKMovie_Tintin
У Луцьку покажуть мультфільм відомого режисера

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Теги: анонс, Луцьк, мультфільм
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