У Луцьку покажуть мультфільм відомого режисера
Сьогодні, 19:13
23 листопада о 18:00 у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз 5) відбудеться перегляд мультфільму "Пригоди Тінтіна: Таємниця єдинорга" англійською мовою із субтитрами.
Мультфільм оповідає історію про славнозвісного Тінтіна та його пса Мілу, які завжди знаходять цікаві пригоди під час детективних розслідувань.
Анімаційна картина Стівена Спілберга є екранізацією відомих бельгійських коміксів про героя Тінтіна.
Організатори обіцяють приємну атмосферу, теплий чай та солодощі під час родинного перегляду.
Участь безкоштовна, потрібно лише заповнити просту реєстраційну форму - http://bit.ly/EnglishOKMovie_Tintin
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Мультфільм оповідає історію про славнозвісного Тінтіна та його пса Мілу, які завжди знаходять цікаві пригоди під час детективних розслідувань.
Анімаційна картина Стівена Спілберга є екранізацією відомих бельгійських коміксів про героя Тінтіна.
Організатори обіцяють приємну атмосферу, теплий чай та солодощі під час родинного перегляду.
Участь безкоштовна, потрібно лише заповнити просту реєстраційну форму - http://bit.ly/EnglishOKMovie_Tintin
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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