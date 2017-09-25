У Луцьку покажуть мультфільм відомого режисера





Мультфільм оповідає історію про славнозвісного Тінтіна та його пса Мілу, які завжди знаходять цікаві пригоди під час детективних розслідувань.



Анімаційна картина Стівена Спілберга є екранізацією відомих бельгійських коміксів про героя Тінтіна.



Організатори обіцяють приємну атмосферу, теплий чай та солодощі під час родинного перегляду.



Участь безкоштовна, потрібно лише заповнити просту реєстраційну форму -



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 листопада о 18:00 у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз 5) відбудеться перегляд мультфільму "Пригоди Тінтіна: Таємниця єдинорга" англійською мовою із субтитрами.Мультфільм оповідає історію про славнозвісногота його пса, які завжди знаходять цікаві пригоди під час детективних розслідувань.Анімаційна картинає екранізацією відомих бельгійських коміксів про героя Тінтіна.Організатори обіцяють приємну атмосферу, теплий чай та солодощі під час родинного перегляду.Участь безкоштовна, потрібно лише заповнити просту реєстраційну форму - http://bit.ly/EnglishOKMovie_Tintin

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