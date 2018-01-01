Протести «євробляхарів»: поліція «розганятиме» учасників акції





Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, - пише



"Ліберальна лояльність до "євробляхерів" закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших. Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів. Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори - жорстко", - написав Аваков.



Нагадаємо, у вівторок, в Україні розпочалася акція протесту власників автомобілів із іноземною реєстрацією. Вони вимагають скасувати ухвалені 8 листопада закони, що встановлюють пільговий термін розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність за використання автомобілів на єврономерах. Зокрема, вони наполягають на ухваленні постанови про повернення закону №8487 до Кабміну, аби при зниженні вартості розмитнення автомобілів на єврономерах не враховувався вік транспортних засобів. Організатори заявляють, що акція буде безстроковою.



Сьогодні, 21 листопада, у Верховній Раді не набралося достатньо голосів, щоб скасувати рішення про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".



За даними правоохоронців, через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів частково обмежений рух на автошляхах у 7 областях: Волинській (с. Княгининок, траса М-19), Житомирській (с. Грозино, траса М-07; с. Березино, траса М-06), Кіровоградській (с. Степове, траса Н-14), Львівській (с. Розвадів, траса М-06); с. Милятин, траса М-06), Одеській (Біляївський р-н., с. Дачне, траса М-05), Полтавській (м. Кременчук) та Чернігівській областях (ПКПП "Яриловичі", траса М-01).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перекриті шляхи учасниками акції власників авто з єврономерами будуть розблоковані.Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України, - пише Укрінформ "Ліберальна лояльність до "євробляхерів" закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших. Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів. Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори - жорстко", - написав Аваков.Нагадаємо, у вівторок, в Україні розпочалася акція протесту власників автомобілів із іноземною реєстрацією. Вони вимагають скасувати ухвалені 8 листопада закони, що встановлюють пільговий термін розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність за використання автомобілів на єврономерах. Зокрема, вони наполягають на ухваленні постанови про повернення закону №8487 до Кабміну, аби при зниженні вартості розмитнення автомобілів на єврономерах не враховувався вік транспортних засобів. Організатори заявляють, що акція буде безстроковою.Сьогодні, 21 листопада, у Верховній Раді не набралося достатньо голосів, щоб скасувати рішення про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".За даними правоохоронців, через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів частково обмежений рух на автошляхах у 7 областях: Волинській (с. Княгининок, траса М-19), Житомирській (с. Грозино, траса М-07; с. Березино, траса М-06), Кіровоградській (с. Степове, траса Н-14), Львівській (с. Розвадів, траса М-06); с. Милятин, траса М-06), Одеській (Біляївський р-н., с. Дачне, траса М-05), Полтавській (м. Кременчук) та Чернігівській областях (ПКПП "Яриловичі", траса М-01).

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