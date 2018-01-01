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Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО

Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО
Працівники Волинської обласної бібліотеки для дітей вирішили започаткувати театралізовані читання та створили театр тіней.

Про це повідомляє Волинь Online.

Лялькові театри діють при багатьох бібліотеках. А сьогодні, 21 листопада, прем’єрою казки «Зимівля звірів» розпочав роботу перший театр тіней при бібліотеці на Волині.

«На гостину до Волинської обласної бібліотеки для дітей завітали учні 3-А класу ЗОШ № 15, які й стали першими глядачами. Знайома дітям казка прозвучала по-новому. Із захопленням та дивуванням уважно дітвора спостерігала за рухами таємничих силуетів. Прем’єрний показ завершився, погасло світло, але гучні аплодисменти не замовкали ще довго. Діти були щасливі, а бібліотекарі-актори задоволені. І надалі герої з улюблених казок будуть оживати завдяки постановкам Театру тіней Волинської обласної бібліотеки для дітей», – йдеться у повідомленні.

Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО
Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО
Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО
Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО
Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО
Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО

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Теги: театр, Луцьк
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