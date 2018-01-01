Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО





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Лялькові театри діють при багатьох бібліотеках. А сьогодні, 21 листопада, прем’єрою казки «Зимівля звірів» розпочав роботу перший театр тіней при бібліотеці на Волині.



«На гостину до Волинської обласної бібліотеки для дітей завітали учні 3-А класу ЗОШ № 15, які й стали першими глядачами. Знайома дітям казка прозвучала по-новому. Із захопленням та дивуванням уважно дітвора спостерігала за рухами таємничих силуетів. Прем’єрний показ завершився, погасло світло, але гучні аплодисменти не замовкали ще довго. Діти були щасливі, а бібліотекарі-актори задоволені. І надалі герої з улюблених казок будуть оживати завдяки постановкам Театру тіней Волинської обласної бібліотеки для дітей», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Волинської обласної бібліотеки для дітей вирішили започаткувати театралізовані читання та створили театр тіней.Про це повідомляє Волинь Online Лялькові театри діють при багатьох бібліотеках. А сьогодні, 21 листопада, прем’єрою казки «Зимівля звірів» розпочав роботу перший театр тіней при бібліотеці на Волині.«На гостину до Волинської обласної бібліотеки для дітей завітали учні 3-А класу ЗОШ № 15, які й стали першими глядачами. Знайома дітям казка прозвучала по-новому. Із захопленням та дивуванням уважно дітвора спостерігала за рухами таємничих силуетів. Прем’єрний показ завершився, погасло світло, але гучні аплодисменти не замовкали ще довго. Діти були щасливі, а бібліотекарі-актори задоволені. І надалі герої з улюблених казок будуть оживати завдяки постановкам Театру тіней Волинської обласної бібліотеки для дітей», – йдеться у повідомленні.

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