Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.689, а продаж - 27.966.
Євро при купівлі становить - 31.459, при продажу - 31.993.
Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.488.
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Євро при купівлі становить - 31.459, при продажу - 31.993.
Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.488.
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