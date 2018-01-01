вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 22 листопада

Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.689, а продаж - 27.966.

Євро при купівлі становить - 31.459, при продажу - 31.993.

Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.488.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Сьогодні, 09:00
У Луцьку легковик влетів у джип. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
Волинська єпархія УПЦ (МП) відповіла активістам
Сьогодні, 08:23
У селі на Волині 27-річний чоловік підпалив церкву
Сьогодні, 08:16
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Сьогодні, 07:09
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 21 листопада Курс валют у Луцьку на 21 листопада
21 листопад, 09:03
Курс валют у Луцьку на 20 листопада Курс валют у Луцьку на 20 листопада
20 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 19 листопада Курс валют у Луцьку на 19 листопада
19 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 18 листопада Курс валют у Луцьку на 18 листопада
18 листопад, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку легковик влетів у джип. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
 0
Волинська єпархія УПЦ (МП) відповіла активістам
Сьогодні, 08:23
 0
У селі на Волині 27-річний чоловік підпалив церкву
Сьогодні, 08:16
 0
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Сьогодні, 07:09
 0
Медіа
відео
1/8