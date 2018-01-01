Пірнув під лід: у Києві хлопець звів рахунки з життям. ВІДЕО





Відповідне відео опублікував Telegram-канал Kyiv Live, пише



Голос за кадром розповів, що знайомі намагалися відрадити хлопця від вчинення суїциду, але він на їхніх очах стрибнув у воду й потонув.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Оболонському районі хлопець наклав на себе руки на очах у знайомих. Він стрибнув в озеро з крижаною водою.Відповідне відео опублікував Telegram-канал Kyiv Live, пише УНІАН Голос за кадром розповів, що знайомі намагалися відрадити хлопця від вчинення суїциду, але він на їхніх очах стрибнув у воду й потонув.

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