Пірнув під лід: у Києві хлопець звів рахунки з життям. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
У Києві в Оболонському районі хлопець наклав на себе руки на очах у знайомих. Він стрибнув в озеро з крижаною водою.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал Kyiv Live, пише УНІАН.
Голос за кадром розповів, що знайомі намагалися відрадити хлопця від вчинення суїциду, але він на їхніх очах стрибнув у воду й потонув.
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Відповідне відео опублікував Telegram-канал Kyiv Live, пише УНІАН.
Голос за кадром розповів, що знайомі намагалися відрадити хлопця від вчинення суїциду, але він на їхніх очах стрибнув у воду й потонув.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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