Волинянин пояснив, чому «замінував» ігровий заклад





На місце події одразу ж виїхали правоохоронці, однак вибухонебезпечних речовин не виявили, – пишуть



Нагадаємо, інцидент трапиввя 18 листопада.



До редакції інформаційного агентства звернувся «замінувальник» Олександр Шобутович, який пояснив свій вчинок тим, що в тому ігровому закладі постійно грає його тридцятирічний син, програючи там гроші, тож він просто хотів, щоб заклад закрили.



«Мій тридцятирічний син вже дуже давно грає. Він має трьох дітей, а всі ми сім’єю кількості семи чоловік живемо на житловій площі 55 квадратних метрів. Син постійно ходить на ось ці автомати і програє гроші. Я його і забирав звідти, і просто не відпускав, але він все одно продовжує це робити. Останнього разу я заходив три рази, але син нецензурно мене послав», – пригадує чоловік.



Він пояснює, що коли подзвонив в поліцію і повідомив про замінування, то просто хотів припинити діяльність ігрового закладу.



«Коли подзвонив в поліцію, то я не казав, що замінував ігровий заклад, а просто повідомив про замінування ігрового закладу на вулиці Кузьміна у Ратному. До мене одразу ж передзвонили з поліції, і я підтвердив, що це дзвонив я. Відповівши на дзвінок, я одразу ж пішов до тих автоматів і сказав, що виклик був не правдивий», – розповідає волинянин.



Потому, каже Олександр Шобутович, правоохоронці склали на нього протокол, записали його показання, в яких він розповів, що повідомляв про замінування, а не те, що він сам замінував, також він пояснив правоохоронцям мотив свого вчинку. Зі слів волинянина, зараз його звинувачують в тому, що він повідомляв, ніби саме він замінував заклад. До того ж, кажуть, що його вичислили через телефон, а не він прийшов до правоохоронців сам.



Олександр Шобутович наголошує, що заклад після перерви в два дні і далі продовжує працювати.



«Зараз заклад знову працює. Я хочу, щоб заборонили ці ігрові автомати. Там включаються монітори, включається програма і робляться ставки. Хоч там і написано, що це «Спорт лото», але ніякого спорт лото там немає. Я просто не хочу, щоб повторився випадок десятирічної давності, коли через ігрові автомати повісився хлопчина. Можливо, тут закриють, то до Ковеля хоч буде важче доїжджати», – підсумував волинянин.



Зазначимо, що за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно поліції селища Ратне надійшов дзвінок про те, що, нібито, в одному з розважальних закладів відбудеться вибух.На місце події одразу ж виїхали правоохоронці, однак вибухонебезпечних речовин не виявили, – пишуть Волинські Новини Нагадаємо,До редакції інформаційного агентства звернувся «замінувальник», який пояснив свій вчинок тим, що в тому ігровому закладі постійно грає його тридцятирічний син, програючи там гроші, тож він просто хотів, щоб заклад закрили.«Мій тридцятирічний син вже дуже давно грає. Він має трьох дітей, а всі ми сім’єю кількості семи чоловік живемо на житловій площі 55 квадратних метрів. Син постійно ходить на ось ці автомати і програє гроші. Я його і забирав звідти, і просто не відпускав, але він все одно продовжує це робити. Останнього разу я заходив три рази, але син нецензурно мене послав», – пригадує чоловік.Він пояснює, що коли подзвонив в поліцію і повідомив про замінування, то просто хотів припинити діяльність ігрового закладу.«Коли подзвонив в поліцію, то я не казав, що замінував ігровий заклад, а просто повідомив про замінування ігрового закладу на вулиці Кузьміна у Ратному. До мене одразу ж передзвонили з поліції, і я підтвердив, що це дзвонив я. Відповівши на дзвінок, я одразу ж пішов до тих автоматів і сказав, що виклик був не правдивий», – розповідає волинянин.Потому, каже Олександр Шобутович, правоохоронці склали на нього протокол, записали його показання, в яких він розповів, що повідомляв про замінування, а не те, що він сам замінував, також він пояснив правоохоронцям мотив свого вчинку. Зі слів волинянина, зараз його звинувачують в тому, що він повідомляв, ніби саме він замінував заклад. До того ж, кажуть, що його вичислили через телефон, а не він прийшов до правоохоронців сам.Олександр Шобутович наголошує, що заклад після перерви в два дні і далі продовжує працювати.«Зараз заклад знову працює. Я хочу, щоб заборонили ці ігрові автомати. Там включаються монітори, включається програма і робляться ставки. Хоч там і написано, що це «Спорт лото», але ніякого спорт лото там немає. Я просто не хочу, щоб повторився випадок десятирічної давності, коли через ігрові автомати повісився хлопчина. Можливо, тут закриють, то до Ковеля хоч буде важче доїжджати», – підсумував волинянин.Зазначимо, що за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію