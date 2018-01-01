Волинянин пояснив, чому «замінував» ігровий заклад
30 листопад, -0001, 00:00
Нещодавно поліції селища Ратне надійшов дзвінок про те, що, нібито, в одному з розважальних закладів відбудеться вибух.
На місце події одразу ж виїхали правоохоронці, однак вибухонебезпечних речовин не виявили, – пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, інцидент трапиввя 18 листопада.
До редакції інформаційного агентства звернувся «замінувальник» Олександр Шобутович, який пояснив свій вчинок тим, що в тому ігровому закладі постійно грає його тридцятирічний син, програючи там гроші, тож він просто хотів, щоб заклад закрили.
«Мій тридцятирічний син вже дуже давно грає. Він має трьох дітей, а всі ми сім’єю кількості семи чоловік живемо на житловій площі 55 квадратних метрів. Син постійно ходить на ось ці автомати і програє гроші. Я його і забирав звідти, і просто не відпускав, але він все одно продовжує це робити. Останнього разу я заходив три рази, але син нецензурно мене послав», – пригадує чоловік.
Він пояснює, що коли подзвонив в поліцію і повідомив про замінування, то просто хотів припинити діяльність ігрового закладу.
«Коли подзвонив в поліцію, то я не казав, що замінував ігровий заклад, а просто повідомив про замінування ігрового закладу на вулиці Кузьміна у Ратному. До мене одразу ж передзвонили з поліції, і я підтвердив, що це дзвонив я. Відповівши на дзвінок, я одразу ж пішов до тих автоматів і сказав, що виклик був не правдивий», – розповідає волинянин.
Потому, каже Олександр Шобутович, правоохоронці склали на нього протокол, записали його показання, в яких він розповів, що повідомляв про замінування, а не те, що він сам замінував, також він пояснив правоохоронцям мотив свого вчинку. Зі слів волинянина, зараз його звинувачують в тому, що він повідомляв, ніби саме він замінував заклад. До того ж, кажуть, що його вичислили через телефон, а не він прийшов до правоохоронців сам.
Олександр Шобутович наголошує, що заклад після перерви в два дні і далі продовжує працювати.
«Зараз заклад знову працює. Я хочу, щоб заборонили ці ігрові автомати. Там включаються монітори, включається програма і робляться ставки. Хоч там і написано, що це «Спорт лото», але ніякого спорт лото там немає. Я просто не хочу, щоб повторився випадок десятирічної давності, коли через ігрові автомати повісився хлопчина. Можливо, тут закриють, то до Ковеля хоч буде важче доїжджати», – підсумував волинянин.
Зазначимо, що за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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На місце події одразу ж виїхали правоохоронці, однак вибухонебезпечних речовин не виявили, – пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, інцидент трапиввя 18 листопада.
До редакції інформаційного агентства звернувся «замінувальник» Олександр Шобутович, який пояснив свій вчинок тим, що в тому ігровому закладі постійно грає його тридцятирічний син, програючи там гроші, тож він просто хотів, щоб заклад закрили.
«Мій тридцятирічний син вже дуже давно грає. Він має трьох дітей, а всі ми сім’єю кількості семи чоловік живемо на житловій площі 55 квадратних метрів. Син постійно ходить на ось ці автомати і програє гроші. Я його і забирав звідти, і просто не відпускав, але він все одно продовжує це робити. Останнього разу я заходив три рази, але син нецензурно мене послав», – пригадує чоловік.
Він пояснює, що коли подзвонив в поліцію і повідомив про замінування, то просто хотів припинити діяльність ігрового закладу.
«Коли подзвонив в поліцію, то я не казав, що замінував ігровий заклад, а просто повідомив про замінування ігрового закладу на вулиці Кузьміна у Ратному. До мене одразу ж передзвонили з поліції, і я підтвердив, що це дзвонив я. Відповівши на дзвінок, я одразу ж пішов до тих автоматів і сказав, що виклик був не правдивий», – розповідає волинянин.
Потому, каже Олександр Шобутович, правоохоронці склали на нього протокол, записали його показання, в яких він розповів, що повідомляв про замінування, а не те, що він сам замінував, також він пояснив правоохоронцям мотив свого вчинку. Зі слів волинянина, зараз його звинувачують в тому, що він повідомляв, ніби саме він замінував заклад. До того ж, кажуть, що його вичислили через телефон, а не він прийшов до правоохоронців сам.
Олександр Шобутович наголошує, що заклад після перерви в два дні і далі продовжує працювати.
«Зараз заклад знову працює. Я хочу, щоб заборонили ці ігрові автомати. Там включаються монітори, включається програма і робляться ставки. Хоч там і написано, що це «Спорт лото», але ніякого спорт лото там немає. Я просто не хочу, щоб повторився випадок десятирічної давності, коли через ігрові автомати повісився хлопчина. Можливо, тут закриють, то до Ковеля хоч буде важче доїжджати», – підсумував волинянин.
Зазначимо, що за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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