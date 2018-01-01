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На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО

На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
Волинські лісівники побудували дорогу між смт. Шацьк та селами Кропивники, Прип’ять та Вілиця, а також з деякими населеними пунктами Ратнівського району.

Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.

«Це маленький крок, але велика робота. Це не тільки внесок у лісову справу, а й задля блага громади. Лісогосподарські підприємства і влада повинні співпрацювати, аби робити Волинь кращою. Дякую місцевому господарству та працівникам за якісно виконану роботу», – зазначив заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар.

Стало відомо, що завдяки лісовій дорозі вдалося повністю розвантажити дороги місцевого значення сіл Шацької ОТГ – тепер вивезення деревини відбувається винятково лісовою дорогою. Крім того, покращився доступ місцевого населення до лісових масивів. Також вдалося здешевити вартість вивезення деревини на 30 грн за 1 кубометр – за рахунок скорочення шляху вивозки із 12 до 9 км.

«Відкриття нових доріг свідчить про соціальну відповідальність лісової галузі перед громадою області. А з іншого боку це дає можливість здешевити сировину. Ми йдемо вперед, ми покращуємо інфраструктуру та спільно працюємо на благо Княжої Волині», – зауважив голова облдержадміністрації Олександр Савченко.

Дорога має також протипожежне значення. На її протяжності облаштували три пожежні водойми, збудовано малий рекреаційний пункт та три куточки майстра лісу, де є бесідка, мангал, дрова.
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО
На Волині лісівники збудували 8 кілометрів дороги. ФОТО

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Теги: лісівники, Волинь, дорога
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Коментарі 1
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"... тепер вивезення деревини відбувається винятково лісовою дорогою" - тепер вивезення незаконно зрубаного лісу ніхто і не побачить.
А очі не бачать-серце не болить!
Ай, молодці...
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