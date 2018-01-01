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На Волинь повернули шкільні автобуси з передової

На Волинь повернули шкільні автобуси з передової
На Волинь військові повернули шкільні автобуси, які у 2014 роц передали з Ківерцівського району в зону бойових дій АТО на підтримку ЗСУ.

Про це інформує Ківерцівська районна державна адміністрація на сторінці у facebook.

"Чотири автобуси ми перші повернули від військових у район. Три з них відремонтуємо і передамо школам, а один стане музейним експонатом. Його буде віддано до Ківерцівського районного музею", - розповідає голова РДА Валерій Ткачук.

На Волинь повернули шкільні автобуси з передової
На Волинь повернули шкільні автобуси з передової
На Волинь повернули шкільні автобуси з передової

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Теги: Ківерці, автобуси, передова
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