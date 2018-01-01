На Волинь повернули шкільні автобуси з передової
Сьогодні, 18:28
На Волинь військові повернули шкільні автобуси, які у 2014 роц передали з Ківерцівського району в зону бойових дій АТО на підтримку ЗСУ.
Про це інформує Ківерцівська районна державна адміністрація на сторінці у facebook.
"Чотири автобуси ми перші повернули від військових у район. Три з них відремонтуємо і передамо школам, а один стане музейним експонатом. Його буде віддано до Ківерцівського районного музею", - розповідає голова РДА Валерій Ткачук.
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Про це інформує Ківерцівська районна державна адміністрація на сторінці у facebook.
"Чотири автобуси ми перші повернули від військових у район. Три з них відремонтуємо і передамо школам, а один стане музейним експонатом. Його буде віддано до Ківерцівського районного музею", - розповідає голова РДА Валерій Ткачук.
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