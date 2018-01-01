У Криму суд арештував двох українських моряків





Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає



Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.



"Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза", - написав журналіст.



На його думку, такий самий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків.



"Також на два місяці суд заарештував Сергія Цибізова", - додав Наумлюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сімферополі підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" заарештував на два місяці двох українських моряків.Про це у Facebook повідомляє журналіст, передає УНН Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів."Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу"", - написав журналіст.На його думку, такий самий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків."Також на два місяці суд заарештував", - додав Наумлюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію