У Криму суд арештував двох українських моряків
Сьогодні, 16:02
У Сімферополі підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" заарештував на два місяці двох українських моряків.
Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
"Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза", - написав журналіст.
На його думку, такий самий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків.
"Також на два місяці суд заарештував Сергія Цибізова", - додав Наумлюк.
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Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
"Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза", - написав журналіст.
На його думку, такий самий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків.
"Також на два місяці суд заарештував Сергія Цибізова", - додав Наумлюк.
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