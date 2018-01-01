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У Криму суд арештував двох українських моряків

У Криму суд арештував двох українських моряків
У Сімферополі підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" заарештував на два місяці двох українських моряків.

Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

"Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза", - написав журналіст.

На його думку, такий самий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків.

"Також на два місяці суд заарештував Сергія Цибізова", - додав Наумлюк.

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Теги: суд, моряк, Україна, Росія
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