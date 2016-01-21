Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 02:08
Першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації став Олександр Киричук.
Інформація про це розміщена на сайті ОДА, - пише Конкурент.
У розділі «Керівництво» Олександр Киричук зазначений як перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.
Довідково:
Олександр Киричук народився 02 липня 1973 року у місті Луцьку.
Освіта:
професійно-технічна, 1991, Луцький кооперативний навчально-виробничий комплекс «ПТУ-технікум», організація кооперативної торгівлі, товарознавство товарів народного споживання, товарознавець-організатор;
базова вища, 2011 р., Київський національний торгово-економічний університет, маркетинг, спеціаліст з маркетингу;
повна вища, 2016 р., Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права», педагогіка вищої школи, викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач професійно-технічного навчального закладу, професіонал з інноваційної діяльності.
Трудова діяльність:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформація про це розміщена на сайті ОДА, - пише Конкурент.
У розділі «Керівництво» Олександр Киричук зазначений як перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.
Довідково:
Олександр Киричук народився 02 липня 1973 року у місті Луцьку.
Освіта:
професійно-технічна, 1991, Луцький кооперативний навчально-виробничий комплекс «ПТУ-технікум», організація кооперативної торгівлі, товарознавство товарів народного споживання, товарознавець-організатор;
базова вища, 2011 р., Київський національний торгово-економічний університет, маркетинг, спеціаліст з маркетингу;
повна вища, 2016 р., Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права», педагогіка вищої школи, викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач професійно-технічного навчального закладу, професіонал з інноваційної діяльності.
Трудова діяльність:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 02:08
«Тепла іграшка надії»: триває збір робіт у Луцьку
Сьогодні, 00:43
28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку виступить мультиінструменталіст зі Львова
27 листопад, 23:24
Медіа