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Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА

Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
Першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації став Олександр Киричук.

Інформація про це розміщена на сайті ОДА, - пише Конкурент.

У розділі «Керівництво» Олександр Киричук зазначений як перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.

Довідково:

Олександр Киричук народився 02 липня 1973 року у місті Луцьку.

Освіта:

професійно-технічна, 1991, Луцький кооперативний навчально-виробничий комплекс «ПТУ-технікум», організація кооперативної торгівлі, товарознавство товарів народного споживання, товарознавець-організатор;
базова вища, 2011 р., Київський національний торгово-економічний університет, маркетинг, спеціаліст з маркетингу;
повна вища, 2016 р., Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права», педагогіка вищої школи, викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач професійно-технічного навчального закладу, професіонал з інноваційної діяльності.

Трудова діяльність:

Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА

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Теги: влада, Волинь
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