Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА

Олександр Киричук.



Інформація про це розміщена на сайті ОДА, - пише



У розділі «Керівництво» Олександр Киричук зазначений як перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.



Довідково:



Олександр Киричук народився 02 липня 1973 року у місті Луцьку.



Освіта:



професійно-технічна, 1991, Луцький кооперативний навчально-виробничий комплекс «ПТУ-технікум», організація кооперативної торгівлі, товарознавство товарів народного споживання, товарознавець-організатор;

базова вища, 2011 р., Київський національний торгово-економічний університет, маркетинг, спеціаліст з маркетингу;

повна вища, 2016 р., Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права», педагогіка вищої школи, викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач професійно-технічного навчального закладу, професіонал з інноваційної діяльності.



Трудова діяльність:





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