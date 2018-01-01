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Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви, – ЗМІ. ВІДЕО

Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви, – ЗМІ. ВІДЕО
Родинна трагедія в Ковелі сколихнула усю Волинь. До будинку, де мешкала сім'я, увійшов озброєний карабіном чоловік і холоднокровно вбив двох чоловіків. Після пострілів вбивця добивав свої жертв, а потім стрілець наклав на себе руки.

Про це йдеться у сюжеті НТН.

Кривава бійня трапилась у сім'ї вірмен. Сусіди кажуть, що це порядні люди, однак після приходу майбутнього свата все змінилось. Гість витяг зброю і почав розстрілювати родину.

"Одного, кого він застрелив мав бути його зятем, то вбив він свого свата і зятя. Ймовірно, він вже лежачими їх добивав, бо у підлозі плитка була пошкоджена...Ще контрольні вистріли були", - каже сусід Віталій.

У поліції ймовірним мотивом моторошного вбивства називають повернення боргів між чоловіками. Зі слів правоохоронців, вбивця планував розправу, адже до будинку прийшов із зареєстрованою зброєю – мисливським карабіном. На місці події знайшли 10 гільз.

Під час стрілянини у кімнаті був ще один чоловік, який був поранений і наразі перебуває у лікарні. Однак спілкуватись із журналістами він відмовився.

Друзі нареченого не на камеру розповіли, що вбивця був пастором однієї з протестантських церков.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства в Ковелі і розслідує подробиці трагедії.


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Теги: стрілянина, Ковель, церква, вбивство
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