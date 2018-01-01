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Дзюдоїсти з Волині тріумфували на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО

Дзюдоїсти з Волині тріумфували на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО
Спортсмени із Любомльского району взяли участь у всеукраїнських змаганнях із дзюдо «Кубок князя МалА», які походили у Коростені Житомирської області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Спортсмени 2003-2010 років народження вибороли 13 нагород, розповів Олег Максимович, директор Любомльської дитячо-юнацької спортивної школи. За звання найсильніших боролися майже чотири сотні спортсменів з усіх куточків України.

Бронзовими призерами стали: Нікіта Трубкович, Ілля Якимлюк, Ростислав Семенович, Тимур Мохнюк, Марк Шостак, Артем Чеберак, Ярослав Приказюк, Артем Півнюк, Герман Романюк.

Срібло виборов Орест Семенович, а золото - Ілля Жарінов, Рустам Мохнюк і Дмитро Громик.



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Теги: дзюдо, спорт, Волинь
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