Дзюдоїсти з Волині тріумфували на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Спортсмени із Любомльского району взяли участь у всеукраїнських змаганнях із дзюдо «Кубок князя МалА», які походили у Коростені Житомирської області.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Спортсмени 2003-2010 років народження вибороли 13 нагород, розповів Олег Максимович, директор Любомльської дитячо-юнацької спортивної школи. За звання найсильніших боролися майже чотири сотні спортсменів з усіх куточків України.
Бронзовими призерами стали: Нікіта Трубкович, Ілля Якимлюк, Ростислав Семенович, Тимур Мохнюк, Марк Шостак, Артем Чеберак, Ярослав Приказюк, Артем Півнюк, Герман Романюк.
Срібло виборов Орест Семенович, а золото - Ілля Жарінов, Рустам Мохнюк і Дмитро Громик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Спортсмени 2003-2010 років народження вибороли 13 нагород, розповів Олег Максимович, директор Любомльської дитячо-юнацької спортивної школи. За звання найсильніших боролися майже чотири сотні спортсменів з усіх куточків України.
Бронзовими призерами стали: Нікіта Трубкович, Ілля Якимлюк, Ростислав Семенович, Тимур Мохнюк, Марк Шостак, Артем Чеберак, Ярослав Приказюк, Артем Півнюк, Герман Романюк.
Срібло виборов Орест Семенович, а золото - Ілля Жарінов, Рустам Мохнюк і Дмитро Громик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дзюдоїсти з Волині тріумфували на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
У Києві в басейні фітнес-клубу потонув молодий чоловік
Сьогодні, 20:48
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Медіа