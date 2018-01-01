Дзюдоїсти з Волині тріумфували на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Спортсмени 2003-2010 років народження вибороли 13 нагород, розповів Олег Максимович, директор Любомльської дитячо-юнацької спортивної школи. За звання найсильніших боролися майже чотири сотні спортсменів з усіх куточків України.



Бронзовими призерами стали: Нікіта Трубкович, Ілля Якимлюк, Ростислав Семенович, Тимур Мохнюк, Марк Шостак, Артем Чеберак, Ярослав Приказюк, Артем Півнюк, Герман Романюк.



Срібло виборов Орест Семенович, а золото - Ілля Жарінов, Рустам Мохнюк і Дмитро Громик.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортсмени із Любомльского району взяли участь у всеукраїнських змаганнях із дзюдо «Кубок князя МалА», які походили у Коростені Житомирської області.Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Спортсмени 2003-2010 років народження вибороли 13 нагород, розповів Олег Максимович, директор Любомльської дитячо-юнацької спортивної школи. За звання найсильніших боролися майже чотири сотні спортсменів з усіх куточків України.Бронзовими призерами стали:Срібло виборов, а золото -

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