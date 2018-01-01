Михаїл відзначив луцьких героїв, які врятували самогубця зі Стиру. ФОТО
Сьогодні, 11:54
Владика Михаїл відзначив хлопців, які урятували чоловіка, що стрибнув з мосту на вулиці Шевченка.
Як повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП, Олексій Абрамчук та Юрій Онищук, парафіяни церкви Апостола Филипа, що в районі вул. Чернишевського врятували самогубця з річки.
Того дня близько 12:30 молоді люди їхали вулицею Шевченка на автомобілі. Вони побачили дідуся з паличкою, який готувався скочити з моста заввишки понад десять метрів. Перехожі не звертали уваги на нього. Доки спинився автомобіль, було вже пізно.
«Не було часу думати, тож я зняв пальто і стрибнув за ним», – розповів Олексій. Температура води у річці Стир ледь сягала семи градусів. Хлопці зробили чоловіку штучне дихання. Завдяки вчасно наданій правильній допомозі він залишився живим.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відзначив героїчний вчинок цих хлопців на престольному святі парафії.
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Як повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП, Олексій Абрамчук та Юрій Онищук, парафіяни церкви Апостола Филипа, що в районі вул. Чернишевського врятували самогубця з річки.
Того дня близько 12:30 молоді люди їхали вулицею Шевченка на автомобілі. Вони побачили дідуся з паличкою, який готувався скочити з моста заввишки понад десять метрів. Перехожі не звертали уваги на нього. Доки спинився автомобіль, було вже пізно.
«Не було часу думати, тож я зняв пальто і стрибнув за ним», – розповів Олексій. Температура води у річці Стир ледь сягала семи градусів. Хлопці зробили чоловіку штучне дихання. Завдяки вчасно наданій правильній допомозі він залишився живим.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відзначив героїчний вчинок цих хлопців на престольному святі парафії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Тобто Олексій пірнав в крижану воду з 10 метрової висоти, витягував чоловіка, намагався врятувати, а його друг просто підбіг щоб допомогти і можливо викликав швидку, але йому присвоюють такі ж самі заслуги?
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