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Михаїл відзначив луцьких героїв, які врятували самогубця зі Стиру. ФОТО

Михаїл відзначив луцьких героїв, які врятували самогубця зі Стиру. ФОТО
Владика Михаїл відзначив хлопців, які урятували чоловіка, що стрибнув з мосту на вулиці Шевченка.

Як повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП, Олексій Абрамчук та Юрій Онищук, парафіяни церкви Апостола Филипа, що в районі вул. Чернишевського врятували самогубця з річки.

Того дня близько 12:30 молоді люди їхали вулицею Шевченка на автомобілі. Вони побачили дідуся з паличкою, який готувався скочити з моста заввишки понад десять метрів. Перехожі не звертали уваги на нього. Доки спинився автомобіль, було вже пізно.

«Не було часу думати, тож я зняв пальто і стрибнув за ним», – розповів Олексій. Температура води у річці Стир ледь сягала семи градусів. Хлопці зробили чоловіку штучне дихання. Завдяки вчасно наданій правильній допомозі він залишився живим.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відзначив героїчний вчинок цих хлопців на престольному святі парафії.

Михаїл відзначив луцьких героїв, які врятували самогубця зі Стиру. ФОТО
Михаїл відзначив луцьких героїв, які врятували самогубця зі Стиру. ФОТО
Михаїл відзначив луцьких героїв, які врятували самогубця зі Стиру. ФОТО

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Теги: церква, герої, відзначення
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Коментарі 1
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У мене є питання.
Тобто Олексій пірнав в крижану воду з 10 метрової висоти, витягував чоловіка, намагався врятувати, а його друг просто підбіг щоб допомогти і можливо викликав швидку, але йому присвоюють такі ж самі заслуги?
Логіка ?
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