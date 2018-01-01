Михаїл відзначив луцьких героїв, які врятували самогубця зі Стиру. ФОТО

Михаїл відзначив хлопців,



Як повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП, Олексій Абрамчук та Юрій Онищук, парафіяни церкви Апостола Филипа, що в районі вул. Чернишевського врятували самогубця з річки.



Того дня близько 12:30 молоді люди їхали вулицею Шевченка на автомобілі. Вони побачили дідуся з паличкою, який готувався скочити з моста заввишки понад десять метрів. Перехожі не звертали уваги на нього. Доки спинився автомобіль, було вже пізно.



«Не було часу думати, тож я зняв пальто і стрибнув за ним», – розповів Олексій. Температура води у річці Стир ледь сягала семи градусів. Хлопці зробили чоловіку штучне дихання. Завдяки вчасно наданій правильній допомозі він залишився живим.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відзначив героїчний вчинок цих хлопців на престольному святі парафії.





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