У Луцьку презентували книгу про волинських бійців





Презентація видання відбулася у відділі читальних залів Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. На захід зібралися учасники АТО, родичі загиблих, представники влади та активісти, - пише газета



Автори науково-довідкового видання – Олександр Дем’янюк та Геннадій Гулько.



Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало.



Під час презентації, пан Олександр зазначив: "Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало".



Видання поповнить фонди міських, сільських, районних бібліотек, а також шкільних книгозбірень, де вчилися герої. Усього в книзі зібрано прізвища 217 воїнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку презентували книгу «Волинський пантеон: Схід 2014–2017», де зібрані відомості про волинян, які загинули в зоні проведення Антитерористичної операції, в шпиталях та вдома від отриманих травм на фронті, а також нещасних випадків у 2014–2017 роках.Презентація видання відбулася у відділі читальних залів Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. На захід зібралися учасники АТО, родичі загиблих, представники влади та активісти, - пише газета Волинь-нова Автори науково-довідкового видання –Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало.Під час презентації, пан Олександр зазначив: "Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало".Видання поповнить фонди міських, сільських, районних бібліотек, а також шкільних книгозбірень, де вчилися герої. Усього в книзі зібрано прізвища 217 воїнів.

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