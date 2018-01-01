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У Луцьку презентували книгу про волинських бійців

У Луцьку презентували книгу про волинських бійців
У Луцьку презентували книгу «Волинський пантеон: Схід 2014–2017», де зібрані відомості про волинян, які загинули в зоні проведення Антитерористичної операції, в шпиталях та вдома від отриманих травм на фронті, а також нещасних випадків у 2014–2017 роках.

Презентація видання відбулася у відділі читальних залів Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. На захід зібралися учасники АТО, родичі загиблих, представники влади та активісти, - пише газета Волинь-нова.

Автори науково-довідкового видання – Олександр Дем’янюк та Геннадій Гулько.

Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало.

Під час презентації, пан Олександр зазначив: "Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало".

Видання поповнить фонди міських, сільських, районних бібліотек, а також шкільних книгозбірень, де вчилися герої. Усього в книзі зібрано прізвища 217 воїнів.


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Теги: книга, бійці, Волинь
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