У Луцьку презентували книгу про волинських бійців
Сьогодні, 20:18
У Луцьку презентували книгу «Волинський пантеон: Схід 2014–2017», де зібрані відомості про волинян, які загинули в зоні проведення Антитерористичної операції, в шпиталях та вдома від отриманих травм на фронті, а також нещасних випадків у 2014–2017 роках.
Презентація видання відбулася у відділі читальних залів Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. На захід зібралися учасники АТО, родичі загиблих, представники влади та активісти, - пише газета Волинь-нова.
Автори науково-довідкового видання – Олександр Дем’янюк та Геннадій Гулько.
Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало.
Під час презентації, пан Олександр зазначив: "Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало".
Видання поповнить фонди міських, сільських, районних бібліотек, а також шкільних книгозбірень, де вчилися герої. Усього в книзі зібрано прізвища 217 воїнів.
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Презентація видання відбулася у відділі читальних залів Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. На захід зібралися учасники АТО, родичі загиблих, представники влади та активісти, - пише газета Волинь-нова.
Автори науково-довідкового видання – Олександр Дем’янюк та Геннадій Гулько.
Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало.
Під час презентації, пан Олександр зазначив: "Найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країна була шокована численними жертвами і впорядкованих відомостей було мало".
Видання поповнить фонди міських, сільських, районних бібліотек, а також шкільних книгозбірень, де вчилися герої. Усього в книзі зібрано прізвища 217 воїнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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