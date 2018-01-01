Аварія у Луцьку: автівка врізалася в дерево, водія госпіталізували
Сьогодні, 11:32
Учора, 1 грудня, на вулиці Ківерцівській у Луцьку водій автомобіля «Сitroen», ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із придорожнім деревом.
Про це повідомляє поліція Волині.
Подія трапилася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 41-річний житель райцентру Ківерці. Ймовірно, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Наразі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
Поліція звертається до усіх учасників дорожнього руху бути обачними на автошляхах, враховувати погодні умови та дорожню обстановку.
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Про це повідомляє поліція Волині.
Подія трапилася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 41-річний житель райцентру Ківерці. Ймовірно, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Наразі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
Поліція звертається до усіх учасників дорожнього руху бути обачними на автошляхах, враховувати погодні умови та дорожню обстановку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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