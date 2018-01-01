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Аварія у Луцьку: автівка врізалася в дерево, водія госпіталізували

Аварія у Луцьку: автівка врізалася в дерево, водія госпіталізували
Учора, 1 грудня, на вулиці Ківерцівській у Луцьку водій автомобіля «Сitroen», ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із придорожнім деревом.

Про це повідомляє поліція Волині.

Подія трапилася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 41-річний житель райцентру Ківерці. Ймовірно, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Наразі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Поліція звертається до усіх учасників дорожнього руху бути обачними на автошляхах, враховувати погодні умови та дорожню обстановку.

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Теги: аварія, Луцьк
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