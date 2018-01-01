На Волині автівка в'їхала в електроопору: водій травмувався
Сьогодні, 10:24
В селі Кримне Старовижівського району легковик ВАЗ 2107 на швидкості врізався в електроопору.
Інцидент трапився ввечері, 2 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 20-річний житель цього ж району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в результаті чого допустив зіткнення з електроопорою.
Водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Старовижівської центральної районної лікарні.
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Інцидент трапився ввечері, 2 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 20-річний житель цього ж району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в результаті чого допустив зіткнення з електроопорою.
Водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Старовижівської центральної районної лікарні.
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