На Волині автівка в'їхала в електроопору: водій травмувався





Інцидент трапився ввечері, 2 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 20-річний житель цього ж району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в результаті чого допустив зіткнення з електроопорою.



Водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Старовижівської центральної районної лікарні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Кримне Старовижівського району легковик ВАЗ 2107 на швидкості врізався в електроопору.Інцидент трапився ввечері, 2 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 20-річний житель цього ж району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в результаті чого допустив зіткнення з електроопорою.Водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Старовижівської центральної районної лікарні.

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