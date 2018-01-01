вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 4 грудня

Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.992, а продаж - 28.318.

Євро при купівлі становить - 31.646, при продажу - 32.293.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.434.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.593.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі зловили наркомана зі шприцами
Сьогодні, 09:19
У Луцьку перекрили проїзд вулицею
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Сьогодні, 09:04
На Волині тракторист причіпом збив жінку
Сьогодні, 08:53
Введення в храм Пресвятої Богородиці: що можна і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 3 грудня Курс валют у Луцьку на 3 грудня
03 грудень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 30 листопада Курс валют у Луцьку на 30 листопада
30 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 29 листопада Курс валют у Луцьку на 29 листопада
29 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 28 листопада Курс валют у Луцьку на 28 листопада
28 листопад, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі зловили наркомана зі шприцами
Сьогодні, 09:19
 0
У Луцьку перекрили проїзд вулицею
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Сьогодні, 09:04
 0
На Волині тракторист причіпом збив жінку
Сьогодні, 08:53
 0
Введення в храм Пресвятої Богородиці: що можна і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8