Курс валют у Луцьку на 4 грудня





Євро при купівлі становить - 31.646, при продажу - 32.293.



Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.434.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.593.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.992, а продаж - 28.318.Євро при купівлі становить - 31.646, при продажу - 32.293.Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.434.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.593.

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