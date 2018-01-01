Наймолодші клієнти ПриватБанку мають шанс відвідати Legoland*





“Участь в акції дуже проста, - каже керівник ЮніорБанку на Волині Наталія Лукасюк. - Потрібно лише зареєструватися на спеціальній Інтернет-сторінці та здійснити розрахунок карткою Юніора в будь-якому магазині. Чим більше розрахунків, тим більше шансів на перемогу і незабутню подорож до світу Lego”.



Окрім головного подарунку щомісяця до кінця акції розігруватимуться заохочувальні призи - 150 чашок, 150 сумок на пояс і 50 рюкзаків.



“Подарунків багато не буває, – подумали в ПриватБанку разом із друзями – компанією Mastercard. – І вирішили зробити найкрутішу акцію для дітей”.



Пройти реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону можна на



Оформити Картку Юніора можна безкоштовно з дитиною або без неї в найближчому відділенні ПриватБанку.



Картка Юніора:



- Перша безкоштовна банківська картка для школярів.

- Батьківський контроль витрат дитини.

- Безкоштовне навчання в школі фінансової грамотності.



Для оформлення картки необхідні:



- свідоцтво про народження дитини (допускається свідоцтво, видане не в Україні);

- довідка ІПН (обов’язково для дітей з 14 років);

- електронний паспорт (ID-картка) (з 14 років) або загальногромадянський паспорт (з 16 років);

- наявність у батьків картки «Універсальна» та особистого номера телефону в дитини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 грудня 2018 року до 28 лютого 2019 року в ПриватБанку проходитиме акція для власників Картки Юніора. Головним призом акції стане неймовірна подорож до Legoland у Німеччині для родини до 4 осіб.“Участь в акції дуже проста, - каже керівник ЮніорБанку на Волині. - Потрібно лише зареєструватися на спеціальній Інтернет-сторінці та здійснити розрахунок карткою Юніора в будь-якому магазині. Чим більше розрахунків, тим більше шансів на перемогу і незабутню подорож до світу Lego”.Окрім головного подарунку щомісяця до кінця акції розігруватимуться заохочувальні призи - 150 чашок, 150 сумок на пояс і 50 рюкзаків.“Подарунків багато не буває, – подумали в ПриватБанку разом із друзями – компанією Mastercard. – І вирішили зробити найкрутішу акцію для дітей”.Пройти реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону можна на Інтернет-сторінці акції. До участі в акції допускаються діти 6-17 років – власники Картки Юніора Mastercard. Умовою участі в акції є мінімум один розрахунок у магазинах на суму від 20 гривень (в еквіваленті), а кожен наступний чек збільшуватиме шанс на перемогу.Оформити Картку Юніора можна безкоштовно з дитиною або без неї в найближчому відділенні ПриватБанку.Картка Юніора:- Перша безкоштовна банківська картка для школярів.- Батьківський контроль витрат дитини.- Безкоштовне навчання в школі фінансової грамотності.Для оформлення картки необхідні:- свідоцтво про народження дитини (допускається свідоцтво, видане не в Україні);- довідка ІПН (обов’язково для дітей з 14 років);- електронний паспорт (ID-картка) (з 14 років) або загальногромадянський паспорт (з 16 років);- наявність у батьків картки «Універсальна» та особистого номера телефону в дитини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію