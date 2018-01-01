вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Наймолодші клієнти ПриватБанку мають шанс відвідати Legoland*

Наймолодші клієнти ПриватБанку мають шанс відвідати Legoland*
З 1 грудня 2018 року до 28 лютого 2019 року в ПриватБанку проходитиме акція для власників Картки Юніора. Головним призом акції стане неймовірна подорож до Legoland у Німеччині для родини до 4 осіб.

“Участь в акції дуже проста, - каже керівник ЮніорБанку на Волині Наталія Лукасюк. - Потрібно лише зареєструватися на спеціальній Інтернет-сторінці та здійснити розрахунок карткою Юніора в будь-якому магазині. Чим більше розрахунків, тим більше шансів на перемогу і незабутню подорож до світу Lego”.

Окрім головного подарунку щомісяця до кінця акції розігруватимуться заохочувальні призи - 150 чашок, 150 сумок на пояс і 50 рюкзаків.

“Подарунків багато не буває, – подумали в ПриватБанку разом із друзями – компанією Mastercard. – І вирішили зробити найкрутішу акцію для дітей”.

Пройти реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону можна на Інтернет-сторінці акції. До участі в акції допускаються діти 6-17 років – власники Картки Юніора Mastercard. Умовою участі в акції є мінімум один розрахунок у магазинах на суму від 20 гривень (в еквіваленті), а кожен наступний чек збільшуватиме шанс на перемогу.

Оформити Картку Юніора можна безкоштовно з дитиною або без неї в найближчому відділенні ПриватБанку.

Картка Юніора:

- Перша безкоштовна банківська картка для школярів.
- Батьківський контроль витрат дитини.
- Безкоштовне навчання в школі фінансової грамотності.

Для оформлення картки необхідні:

- свідоцтво про народження дитини (допускається свідоцтво, видане не в Україні);
- довідка ІПН (обов’язково для дітей з 14 років);
- електронний паспорт (ID-картка) (з 14 років) або загальногромадянський паспорт (з 16 років);
- наявність у батьків картки «Універсальна» та особистого номера телефону в дитини.

Наймолодші клієнти ПриватБанку мають шанс відвідати Legoland*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Приватбанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українцям розповіли, як витратити заощаджені субсидії
Сьогодні, 12:03
«Автоандон» на джипі заблокував тротуар біля дитячої поліклініки в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Наймолодші клієнти ПриватБанку мають шанс відвідати Legoland*
Сьогодні, 11:50
Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Відомо, які дороги ремонтуватимуть на Волині наступного року
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку* Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку*
03 грудень, 17:15
ПриватБанк підключив грошові перекази IntelExpress* ПриватБанк підключив грошові перекази IntelExpress*
29 листопад, 22:14
У Чорну п’ятницю українці заплатили картками на мільярд* У Чорну п’ятницю українці заплатили картками на мільярд*
27 листопад, 19:46
ПриватБанк працюватиме в звичайному режимі* ПриватБанк працюватиме в звичайному режимі*
26 листопад, 15:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
Сьогодні, 12:46
 0
Луцький район лідирує в області за темпами будівництва
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині взяли під варту начальника відділу поліції
Сьогодні, 12:35
 0
Судитимуть волинянина, який побив поліцейського
Сьогодні, 12:27
 0
Екс-голова Волиньради став заступником начальника обласного «медичного» управління
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8