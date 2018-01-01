Наймолодші клієнти ПриватБанку мають шанс відвідати Legoland*
Сьогодні, 11:50
З 1 грудня 2018 року до 28 лютого 2019 року в ПриватБанку проходитиме акція для власників Картки Юніора. Головним призом акції стане неймовірна подорож до Legoland у Німеччині для родини до 4 осіб.
“Участь в акції дуже проста, - каже керівник ЮніорБанку на Волині Наталія Лукасюк. - Потрібно лише зареєструватися на спеціальній Інтернет-сторінці та здійснити розрахунок карткою Юніора в будь-якому магазині. Чим більше розрахунків, тим більше шансів на перемогу і незабутню подорож до світу Lego”.
Окрім головного подарунку щомісяця до кінця акції розігруватимуться заохочувальні призи - 150 чашок, 150 сумок на пояс і 50 рюкзаків.
“Подарунків багато не буває, – подумали в ПриватБанку разом із друзями – компанією Mastercard. – І вирішили зробити найкрутішу акцію для дітей”.
Пройти реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону можна на Інтернет-сторінці акції. До участі в акції допускаються діти 6-17 років – власники Картки Юніора Mastercard. Умовою участі в акції є мінімум один розрахунок у магазинах на суму від 20 гривень (в еквіваленті), а кожен наступний чек збільшуватиме шанс на перемогу.
Оформити Картку Юніора можна безкоштовно з дитиною або без неї в найближчому відділенні ПриватБанку.
Картка Юніора:
- Перша безкоштовна банківська картка для школярів.
- Батьківський контроль витрат дитини.
- Безкоштовне навчання в школі фінансової грамотності.
Для оформлення картки необхідні:
- свідоцтво про народження дитини (допускається свідоцтво, видане не в Україні);
- довідка ІПН (обов’язково для дітей з 14 років);
- електронний паспорт (ID-картка) (з 14 років) або загальногромадянський паспорт (з 16 років);
- наявність у батьків картки «Універсальна» та особистого номера телефону в дитини.
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“Участь в акції дуже проста, - каже керівник ЮніорБанку на Волині Наталія Лукасюк. - Потрібно лише зареєструватися на спеціальній Інтернет-сторінці та здійснити розрахунок карткою Юніора в будь-якому магазині. Чим більше розрахунків, тим більше шансів на перемогу і незабутню подорож до світу Lego”.
Окрім головного подарунку щомісяця до кінця акції розігруватимуться заохочувальні призи - 150 чашок, 150 сумок на пояс і 50 рюкзаків.
“Подарунків багато не буває, – подумали в ПриватБанку разом із друзями – компанією Mastercard. – І вирішили зробити найкрутішу акцію для дітей”.
Пройти реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону можна на Інтернет-сторінці акції. До участі в акції допускаються діти 6-17 років – власники Картки Юніора Mastercard. Умовою участі в акції є мінімум один розрахунок у магазинах на суму від 20 гривень (в еквіваленті), а кожен наступний чек збільшуватиме шанс на перемогу.
Оформити Картку Юніора можна безкоштовно з дитиною або без неї в найближчому відділенні ПриватБанку.
Картка Юніора:
- Перша безкоштовна банківська картка для школярів.
- Батьківський контроль витрат дитини.
- Безкоштовне навчання в школі фінансової грамотності.
Для оформлення картки необхідні:
- свідоцтво про народження дитини (допускається свідоцтво, видане не в Україні);
- довідка ІПН (обов’язково для дітей з 14 років);
- електронний паспорт (ID-картка) (з 14 років) або загальногромадянський паспорт (з 16 років);
- наявність у батьків картки «Універсальна» та особистого номера телефону в дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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