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У селищі на Волині хочуть заборонити поліетиленові пакети

У селищі на Волині хочуть заборонити поліетиленові пакети
У Любешові хочуть заборонити використання поліетиленових пакетів.

Про це пише газета Нове життя.

Любешівська селищна рада приєдналася до тих органів місцевого самоврядування, які ініціюють заборону в Україні одноразових поліетиленових пакетів, зважаючи на їхній згубний вплив на довкілля.

Відповідне питання виноситься розглядалося на засіданнях остійних комісій та виноситься на сесію ОТГ. Зокрема, пропонується написання звернення до Верховної Ради України з відповідним клопотанням, а також у проекті рішення йдеться про рекомендацію суб’єктам господарювання у сфері торгівлі пропонувати покупцям альтернативу використання одноразових поліетиленових пакетів - паперові пакети, багаторазові торбини.

Крім того, планують розробити Програми лояльності до споживачів щодо заохочення використання екологічно безпечної та багаторазової тари.

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Теги: екологія, пакети Любешів
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